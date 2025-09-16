Como nasceu a marca Stripes, de Naomi Watts? Executiva brasileira conta

Como unir diferentes profissionais para solucionar, em poucos dias, problemas latentes das empresas? O programa Mídia e Marketing, em sua edição especial de seis anos, conversa com Barbara Soalheiro, fundadora da Mesa Company - veja, acima, a entrevista na íntegra.

A Mesa é uma agência/consultoria que já trabalhou para marcas como Coca-Cola, Google e Gerdau e atendeu personalidades como o jogador de basquete Kobe Bryant e a atriz Naomi Watts - a Mesa atuou na criação da marca Stripes, marca da atriz que aborda o tema da menopausa.

Trabalhamos com a Stripes, marca da Naomi Watts, que aborda a menopausa. Fizemos uma mesa de 3 dia, que saiu com toda a comunicação fechada, com o lançamento do produto pronto.

Barbara Soalheiro

No episódio #221, Barbara ainda fala sobre a atuação dos CMOs dentro das empresas e empresta seu olhar jornalístico à publicidade.

Confira outros destaques:

O modelo de trabalho era pouco eficiente quando fundamos a Mesa. O mundo corporativo desperdiçava recursos, precisávamos fazer mais juntos do que se fazia. Hoje é normal resolver os problemas juntos.

a partir de 2:11

Detesto sprints e workshops. Para mim, isso são apenas métodos para exercícios, não são tomadas de decisão. Não começo a trabalhar sem que eu tenha tudo para que o problema em questão seja resolvido.

a partir de 4:06

Se você pedir para as pessoas construírem coisas concretas, elas vão chegar numa solução. Já trabalhamos com pessoas como Kobe Bryant, Naomi Watts e David Beckham. Mesmo essas pessoas saíram transformadas.

a partir de 6:09

Alguns tomadores de decisão são abertos ao aprendizado. Isso é a grande coisa para a gente treinar no mundo de hoje. É interessante você ver um líder que faz muita pergunta, enquanto outros já estão com a solução na cabeça. O segundo grupo perde muito mais tempo, sempre.

a partir de 15:20

Antes, o dinheiro estava separado por silos. Hoje, temos um desafio, que é o do negócio. O CMO, agora, está num lugar muito estratégico. Hoje não em dia não se encontra um CMO bem-sucedido que não entenda muito por dentro do negócio. O Brasil, especialmente, é ainda melhor nesse sentido. Os CMOs brasileiros estão ainda mais conectados com os resultados de negócios.

a partir de 16:31

Na dinâmica da publicidade, em geral, se fala diz sim para tudo na frente do cliente. Quando ele sai da sala, é retratado como grande obstáculo para que coisas maravilhosas aconteçam.

a partir de 19:30

Eu sou uma otimista quando a gente fala de novas tecnologias. O mundo muda. Isso não é um problema. O ser humano é criativo por natureza. Todo nosso imaginário é de que criamos coisas. É impossível a inteligência artificial matar isso. Precisamos treinar a criatividade independente da IA.

a partir de 23:35

Não dá para a publicidade ser só bucólica. Os grandes publicitários sempre foram muito ligados ao negócio. Publicidade boa de verdade fala com o Brasil inteiro. A questão, hoje, é que as pessoas têm apenas 7 segundos de atenção.

a partir de 27:39

