Perseguição, capotamento e tiros: a cronologia da morte do ex-delegado

O assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, na noite de ontem, ocorreu a poucos metros de distância da sede da Prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista, onde ele trabalhava.

O passo a passo do crime

Ex-delegado foi morto poucos minutos após deixar o trabalho. Ruy Ferraz foi atacado a cerca de 500 metros da Seduc (Secretaria Municipal de Educação) de Praia Grande, onde trabalhava como secretário municipal de Administração.

Sede da pasta fica na rua José Borges Neto, 50, no bairro de Nova Mirim, ao lado da prefeitura. O ex-delegado foi assassinado na avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, por volta das 18h, na altura do número 8969, a cerca de dois minutos de carro da Seduc. O local fica no bairro Nova Mirim, perto do Fórum.

Boletim de ocorrência registra que indícios de disparos de arma de fogo foram encontrados próximos à prefeitura. Segundo o documento obtido pelo UOL, equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) encontraram os vestígios já próximos à Seduc, o que demonstrou que "a perseguição já vinha pelas vias internas até culminar com a execução na Roberto de Almeida Vinhas".

Trajeto feito pelo ex-delegado Ruy Ferraz Imagem: Reprodução/Google Maps

Perseguição foi registrada por câmeras de monitoramento. Após sair da prefeitura, as imagens mostram o carro de Ruy Ferraz trafegando pela rua Primeiro de Janeiro. O ex-delegado tenta acessar a avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, mas colide com dois ônibus e o veículo capota. Em seguida, três criminosos armados com fuzis desembarcam de uma caminhonete e atiram contra Ruy.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, afirmou o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

A ação para matar Ferraz foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram ao UOL que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização e não descartam a atuação de agentes públicos no crime. Armamento pesado e modus operandi indicam que a morte foi coordenada, disseram os especialistas.

Ex-delegado não estava com o carro blindado que usava no dia a dia. As informações, divulgadas pela Folha de S. Paulo, são do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão (MDB), que era chefe de Ferraz havia pouco mais de oito meses.

O carro usado pelos criminosos já foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.

Jurado de morte pelo PCC

Ele era jurado de morte pela facção criminosa. A alta cúpula do PCC havia determinado a morte de Ruy Ferraz há alguns anos, segundo o Ministério Público de São Paulo. O ex-delegado trabalhou no caso que prendeu Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e no combate ao Primeiro Comando da Capital no estado. Foram mais de 40 anos na polícia.

Ruy estava aposentado do cargo de delegado. Atualmente, a vítima trabalhava como secretário de Administração Pública de Praia Grande. Ele despachou na prefeitura normalmente antes de ser morto.

Estado não ofereceu proteção necessária ao delegado após aposentadoria dele. A declaração é do promotor Lincoln Gakiya, que também é jurado de morte pelo crime organizado. O promotor ressaltou que após a aposentadoria, ele não ganhou qualquer tratamento especial de segurança. No momento em que foi assassinado, o delegado dirigia um carro próprio sem qualquer tipo de blindagem.