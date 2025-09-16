Comissão do Senado só liberará documentos de Tagliaferro com ordem judicial

A Comissão de Segurança Pública do Senado decidiu, na tarde desta terça-feira (16), que só fornecerá com ordem judicial os documentos enviados pelo perito computacional Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a gestão do ministro Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Proposta pelo presidente do colegiado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a votação foi simbólica. Em 2 de setembro, paralelamente ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tagliaferro acusou Moraes de ter feito "mutreta judicial" durante as eleições de 2022. Segundo ele, um documento usado para dar uma justificativa pública a uma ação de busca e apreensão teve sua data alterada.

Os documentos ficarão guardados na comissão, segundo Flávio. Os senadores só poderão vê-los com uso de usuário e senha, como acontece nas CPIs, as comissões parlamentares de inquérito.

Morando na Itália, Tagliaferro falou por videoconferência e encaminhou ao menos 149 documentos sigilosos à comissão. Dentre deles, havia processos criminais sigilosos da Polícia Federal que tramitam em segredo de Justiça no STF (Supremo Tribunal Federal), como inquéritos, quebras de sigilo, resultados de busca e apreensão e depoimentos de testemunhas e investigados.

No mesmo dia, a comissão decidiu encaminhar um resumo das acusações a órgãos como STF e TSE e a autoridades estrangeiras. "Encaminhamento do relatório ao governo dos Estados Unidos da América sobre Alexandre de Moraes e Paulo Gonet [procurador-geral da República]", diz trecho da decisão.

Decisão de não tornar públicos os documentos foi recomendação da Advocacia-Geral do Senado, disse Flávio. Aos poucos senadores presentes à reunião —apenas Damares Alves (Republicanos-DF) e Esperidião Amin (PP-SC), pela oposição, e Rogério Carvalho (PT-SE), pelo governo— afirmou que, se quebrasse o sigilo, ele e os senadores da comissão poderiam ser acusados de violação de sigilo funcional, assim como Tagliaferro.

Os documentos que ele enviou pra cá a gente não encaminhou para lugar nenhum porque são de natureza sigilosa. Poderia ter responsabilização da comissão ou dos membros da comissão que compartilhassem isso sem autorização judicial.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em entrevista depois da reunião

Assim, segundo ele, só foram enviados relatórios com o resumo das declarações e documentos trazidos por Tagliaferro. No caso dos EUA, o Senado enviou relatório aos cuidados do encarregado de negócios da embaixada em Brasília, Gabriel Escobar. Os EUA impuseram um tarifaço de 50% a uma série de produtos exportados pelo Brasil por causa de questões político-partidárias, o que reduziu as exportações brasileiras para lá em 19%.

"Não tenho como avaliar isso", disse Flávio ao ser questionado se há risco de que o relatório vire pretexto para novas sanções. "É o governo americano que faz essa avaliação", respondeu. "Se o governo americano tiver interesse, vai peticionar autorização judicial para ter acesso a esse material de forma oficial. Não sei se Tagliaferro já não mandou isso pro mundo inteiro". Na audiência, o perito afirmou ter enviado o material aos EUA.

PT apelará a Alcolumbre

Líder do PT no Senado, Rogério Carvalho tentou anular a decisão da comissão de enviar documentos a órgãos externos. Ele apresentou uma questão de ordem dizendo que o regimento só permitiria isso com o aval da Mesa Diretora, presidida por Davi Alcolumbre (UB-AP).

Flávio Bolsonaro rejeitou a questão de ordem. Afirmou que ela foi apresentada fora do prazo e que o envio direto de documentos, sem aval da Mesa, é "prática" do Senado. Carvalho disse que vai recorrer a Alcolumbre e à Mesa Diretora.

Relatório foi encaminhado a uma série de órgãos estrangeiros. Além da embaixada dos EUA, foi remetida às embaixadas no Brasil da Itália, da Argentina, do Paraguai, da Espanha e da Polônia, à OEA (Organização dos Estados Americanos) e ao Parlamento Europeu. No Brasil, também foi encaminhado ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ao Conselho Nacional do Ministério Público e à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A comissão ainda pediu ao Ministério da Justiça e ao governo de São Paulo proteção para os familiares de Tagliaferro.

Tagliaferro também tem outros materiais em seu poder. Trata-se de conversas com autoridades da segurança pública durante os ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e nos dias seguintes, por aplicativo de mensagens. Os diálogos com militares, oficiais de inteligência e policiais incluem relatórios de prisões, fotos e vídeos de suspeitos de participação no quebra-quebra. De acordo com O STF, a PGR (Procuradoria-Geral da República) e a Polícia Federal, os atos configuraram uma tentativa de golpe de Estado por causa da derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.