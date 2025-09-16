Com Bolsonaro condenado, anistia volta à mesa no Congresso mesmo sem texto

A sentença de 27 anos de prisão a Jair Bolsonaro aumentou a pressão da oposição por anistia. Mas há bastante dificuldades para a demanda ser atendida e beneficiar o ex-presidente.

O que aconteceu

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem dito que a proposta é inconstitucional. A avaliação se refere a uma anistia ampla, geral e irrestrita, proposta defendida pela direita e que anula as punições aos envolvidos na tentativa de golpe.

Motta justifica que a Constituição proíbe perdão a crimes contra a democracia. Nos bastidores, ele tem reforçado o impedimento legal ao explicar por que não pautou a anistia ampla.

Um interlocutor disse ao UOL que só será pautada uma proposta "realista". Na sequência, esta pessoa reiterou que anular uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e ir contra um trecho da Constituição "não é realista", deixando claras as chances de esse texto ir adiante.

A afirmação abre margem para a chamada "anistia light". A proposta significa diminuir as penas para os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Motta sinalizou para deputados que anistia desrespeita a Constituição Imagem: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A mudança no tempo de punição destes dois crimes não esbarra no STF. A redução das penas é retroativa, e a legislação estipula que não cabe aos ministros do Supremo examinar a legalidade da alteração.

A solução não atende ao PL, porque Bolsonaro continuaria indo para prisão. A nova regra vale para todos os réus. Os principais beneficiários seriam os militantes porque eles cumpriram parte da pena e poderiam receber progressão de regime. O último relatório do STF aponta que há 122 presos pelo 8 de Janeiro.

O futuro da anistia na Câmara será discutido na manhã de hoje. O centrão cobra uma definição de Motta. Há incômodo com a monopolização do assunto e o ritmo lento de votações, que leva a impressão de que nada está sendo discutido.

Alcolumbre tem avisado que é contra pautar a anistia ampla Imagem: Waldemir Barreto/Agência Senado

Presidente do Senado patrocina "anistia light"

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), é uma barreira à anistia ampla. Ele assumiu o cargo em 1º de fevereiro e nesta data sinalizou que não pautaria a proposta. A declaração foi reiterada inúmeras vezes.

Alcolumbre patrocina a anistia light. O texto não está pronto, mas três consultores do Senado trabalham no projeto. Eles usam como base uma proposta do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) que foca na redução das penas.

O projeto a ser apoiado por Alcolumbre seria fruto de um acordo. Ele será redigido a partir de reivindicações do Planalto e do STF e não contempla o desejo dos bolsonaristas. A expectativa é que o presidente do Senado só apresente o texto se a Câmara aprovar uma proposta.

Motta também conversa com Lula e o STF. Ele esteve com ministros do STF no final de semana, incluindo Alexandre de Moraes, informou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo. Ontem, almoçou com Lula.

O PL se posiciona contra a anistia light. Líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) declarou que o partido não vai votar a favor. A estratégia seria uma forma de constranger os partidos de esquerda obrigando a que seus parlamentares se juntem ao centrão para obter os votos mínimos para aprovação.

Em caso de aprovação, Lula veta anistia Imagem: Ricardo Stuckert - 12.set.2025/PR

STF avisou que barra a proposta

No meio do caminho da anistia há Lula. Ainda que o projeto seja aprovado na Câmara e no Senado, o presidente vetaria.

O Congresso Nacional precisaria derrubar o veto. Nem assim, o perdão a Bolsonaro entraria em vigor, porque a Justiça seria acionada. O STF sinalizou que o projeto é inconstitucional.

STF já foi contra anistia durante o julgamento de Bolsonaro. Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes mencionaram que a anistia ampla, geral e irrestrita é ilegal. Gilmar Mendes reiterou a opinião ontem ao chamar a proposta de "ilegítima" e de "inconstitucional".

Durante julgamento de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que anistia é inconstitucional Imagem: Rosinei Coutinho/Divulgação

Anistia trava Câmara

A discussão da anistia tem bloqueado os trabalhos na Câmara. A oposição chegou a fazer um motim. A Câmara e o Senado ficaram sem sessão por 30 horas porque parlamentares bolsonaristas não deixaram os trabalhos serem abertos.

No primeiro semestre, o governo não reclamou da inércia. Não havia projetos que a base de Lula desejava votar na Câmara.

Agora o Planalto tem pressa pela aprovação da isenção do Imposto de Renda. É preciso passar o projeto até 30 de setembro para o desafogo no bolso da classe média valer no próximo ano, quando Lula tentará a reeleição.

Motta estuda dois cenários para resolver a situação. A informação foi publicada pela colunista do UOL Raquel Landim.

Anunciar que não colocará a anistia para votar;

Pôr o projeto em votação;

Até caciques da direita criticam a indefinição de Motta. Eles explicam que, sem um posicionamento claro, não podem dizer para a base que tentaram o quanto puderam, mas foram derrotados.

O governo tem medo de perder no voto e faz ameaças. Parlamentares que forem favoráveis à anistia perderão cargos no governo.

A oposição afirma ter 300 votos e são necessários 257. O líder do PL diz que conta com o apoio do PP, União Brasil, parte do PSD e Republicanos.

O cálculo é otimista. O PSD reflete como a adesão do centrão à anistia não é total. Presidente do partido, Gilberto Kassab declarou ao UOL que projeta a bancada votar "Fifty, Fifty (50/50)" pela proposta.

Oposição impediu o funcionamento do Congresso durante 30 anos para pressionar por anistia Imagem: Felipe Pereira/UOL

Consequências eleitorais da anistia

Além da Constituição, outra barreira para a anistia é a base eleitoral de Motta. Deputado pela Paraíba, o presidente da Câmara depende de eleitores de um estado que votam majoritariamente em Lula.

Contrariar o presidente traz impopularidade. Motta experimentou os efeitos negativos de brigar com Lula quando não concordou em cobrar compensação dos mais ricos no projeto da isenção do Imposto de Renda. Pesquisas apontaram perda de apoio na Paraíba.

Alcolumbre vive uma situação diferente. Seu mandato como senador termina em 2031, mas a oposição pode causar outro tipo de dificuldade. Se a anistia não for votada, a direita promete atrapalhar sua reeleição a presidente do Senado, em 2027. No ano que vem, os bolsonaristas preveem fazer até 40 senadores (total de 81), quando combinados aliados e bolsonaristas raiz.

Todo este cenário ocorre com a eleição cada vez mais perto. O primeiro turno da corrida presidencial está marcado para 4 de outubro de 2026. A direita não tem candidato e a indefinição da situação de Bolsonaro atrapalha as negociações.

Tarcísio faz movimentos para tentar herdar o capital político do ex-presidente. O governador se tornou articulador da anistia. Ele viajou a Brasília com frequência nas últimas semanas e pediu permissão para visitar Bolsonaro hoje. A anistia gera cada vez mais debate porque, em Brasília, 2026 já começou.