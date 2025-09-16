Topo

Notícias

Colômbia interrompe compra de armas dos EUA após fim da certificação como aliado antidrogas

16/09/2025 12h01

A Colômbia interrompeu a compra de armamento dos Estados Unidos, depois que Washington retirou a certificação do país como aliado antidrogas, anunciou, nesta terça-feira (16), o ministro do Interior.

Na segunda-feira (15), o governo de Donald Trump considerou insuficiente os esforços de Bogotá para conter o narcotráfico e deixou de reconhecê-lo como parceiro na guerra contra as drogas, em meio a um impasse nas relações com o presidente de esquerda, Gustavo Petro. 

Em resposta a esta decisão, o ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, assegurou que "a partir deste momento" "não serão compradas armas dos Estados Unidos", em uma entrevista à Blu Radio.

das/lv/mar/rm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed

Robert Redford, ideal de beleza americana e baluarte do cinema alternativo

Carros usados no assassinato de Ruy Ferraz Fontes eram roubados

Polícia identifica um dos envolvidos na morte de Ruy Ferraz, diz Derrite

França repatria mulheres e crianças de campos jihadistas na Síria pela primeira vez em dois anos

Motta decide votar isenção do IR só depois de anistia e blindagem

Colômbia interrompe compra de armas dos EUA após fim da certificação como aliado antidrogas

Incêndio em barco com refugiados sudaneses deixa ao menos 50 mortos na Líbia, diz OIM

Israel bombardeia porto controlado por rebeldes huthis no Iêmen

Pacientes da Alemanha recorrem a aplicativos de saúde e seguradoras cobrem os custos

EUA encerram parceria antidrogas histórica com Colômbia e acusam Venezuela de narcoterrorismo