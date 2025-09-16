Topo

Notícias

Colheita da 2ª safra de milho atinge 98% da área no PR, diz Deral

16/09/2025 15h03

São Paulo, 16 - A colheita de milho segunda safra 2024/25 no Paraná alcançava na segunda-feira, 15 de setembro, 98% da área cultivada, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). "A maioria da produtividade está dentro do esperado e a qualidade é considerada boa. Algumas regiões foram prejudicadas por geadas e pelo déficit hídrico", informou o Deral. As lavouras ainda a colher estão em maturação - 42% em boas condições, 36% em condição média e 22%, ruim.Segundo Deral, o plantio da safra de verão de milho 2025/26 avança em ritmo acelerado nas regiões que receberam chuvas recentes, enquanto em áreas sob seca prolongada as operações continuam lentas ou paralisadas. "A previsão de chuvas para os próximos dias pode destravar o ritmo da semeadura", disse o Deral em boletim. Do milho, 44% da área prevista foi semeada. Até agora, 54% das lavouras estão em fase de germinação e 46%, em desenvolvimento vegetativo. Em sua maioria, as condições são boas (98%), com apenas 2% em condição média.Sobre a colheita da safra de trigo 2025, o Deral aponta que o cereal foi retirado de 25% da área semeada e que 85% das lavouras têm condição boa, 12% média e 3% ruim. "Em áreas atingidas por geadas, a produtividade ficou abaixo do esperado. Em regiões favorecidas pelo clima seco e quente, os rendimentos têm superado as estimativas iniciais", relatou o Deral. Segundo o órgão, a qualidade do grão vem sendo considerada boa, com baixo índice de doenças.

