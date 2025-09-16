Topo

Cogna anuncia intenção de fechar o capital da controlada Vasta, listada na Nasdaq

São Paulo

16/09/2025 07h36

A Cogna Educação informou na noite desta segunda-feira, 15, sua intenção de realizar uma oferta para aquisição (Tender Offer) de até a totalidade das ações ordinárias classe A em circulação emitidas pela sua controlada, a Vasta Platform Limited, atualmente listada na Nasdaq.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a Tender Offer tem como objetivo a descontinuidade da negociação e da listagem de suas ações na Nasdaq, bem como o cancelamento do registro da Vasta como companhia aberta perante a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC).

A companhia pretende oferecer preço de aquisição de US$ 5,00 por ação ordinária classe A.

Segundo a empresa, o início da Tender Offer é esperado no curto prazo e estará sujeito a condições usuais para este tipo de operação.

