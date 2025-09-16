'Carne pronta rápido e sem fumaça': churrasqueira tem 10% de desconto

Você gosta de churrasco, mas não tem um espaço adequado para instalar uma churrasqueira tradicional? Encontramos um modelo elétrico ideal para quem mora em casa ou apartamento pequeno. E a boa notícia é que hoje (16), no Dia de Ofertas UOL, ele sai com 10% de desconto utilizando o cupom 10UOL no carrinho.

O produto ajuda no preparo de carnes, espetinhos, grelhados e hambúrgueres e não precisa de carvão. Também não faz fumaça durante o uso. Veja a seguir as características do produto e a opinião de quem já usou:

O que a Cadence diz sobre essa churrasqueira

Disponível nas versões de 110 V e 220 V (preços podem variar);

Potências: 2.000 W (220 V) e 1.800 W (110 V);

Termostato contínuo;

Indica o tempo de preparo para cada tipo de alimento;

Possui alças laterais para transporte;

Vem com bandeja coletora de gordura;

Tem ajuste de altura na grelha;

Compacta, cabe facilmente em locais com pouco espaço;

Medidas: 51 cm (largura), 36 cm (profundidade) e 9 cm (altura).

O que diz quem a comprou

Foram mais de 200 compras desse produto só no mês passado na Amazon. Ao todo, são 4.337 avaliações, resultando em uma nota média de 4,6 (total de 5). Veja a seguir algumas opiniões positivas de quem comprou e gostou da churrasqueira:

Perfeita, não faz fumaça e a carne fica uma delícia. Pode ser utilizada dentro de casa, pois não sai fumaça. Brenda

Churrasqueira muito boa. A carne fica pronta rápido, sem fumaça e é fácil de limpar. Ótimo custo-benefício. Muito top. Danilo A.

Muito bom, esquenta rápido e cabe a quantidade suficiente para um churrasco para até quatro pessoas. Fernando

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores reclamam que há problemas de acabamento no produto e que o cabo de energia está posicionado de uma maneira que dificulta o uso. Outros ainda dizem que a grelha poderia ser mais fechada para evitar que o alimento escape para o fundo.

Ótimo produto. O acabamento fino deixa um pouco a desejar, mas compensa pelo custo-benefício. Rodrigo Suzarte Nunes

A única coisa que eu não gostei foi que o cabo de alimentação sai pela frente, onde fica o termostato. Então eu tive que virar a churrasqueira com o termostato para a parede, o que foi difícil de visualizar a temperatura que eu queria colocar na hora de ligar. Como o cabo não é longo, foi a única posição que consegui alcançar a tomada. Luana Gonçalves

Meu único porém é com relação às grades, que, dependendo do que você põe em cima —por exemplo, um queijo coalho fino—, acaba caindo no fundo, conforme vai derretendo. Tem outras churrasqueiras elétricas que são mais fechadas, daí não acontece isso, mas não é o caso dessa. Gabriel Menezes

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

*Com informações de matéria publicada em 04/05/2025.