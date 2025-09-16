Topo

China propõe medidas para impulsionar o consumo de serviços no país

São Paulo

16/09/2025 08h21

O Ministério do Comércio da China e outros nove departamentos do governo chinês elaboraram 19 medidas para impulsionar o consumo de serviços no país, segundo comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, 16.

A proposta envolve pelo menos cinco áreas para promover plataformas de consumo de serviços e desenvolver novos formatos de consumo, ampliar a qualidade dos serviços oferecidos, fortalecer o apoio financeiro, entre outras.

O governo pretende integrar as ações de desenvolvimento dos setores de comércio, viagens, cultura, esportes e saúde, além de ampliar a abertura do mercado para atrair mais visitantes estrangeiros e expandir o consumo digital de serviços.

Em relação ao suporte financeiro, a China planeja aumentar a concessão de crédito para o consumo de serviços e subsídios para a construção dos locais em que serão fornecidos, utilizando investimentos do orçamento fiscal e da emissão de títulos especiais. O governo disse ainda que irá aprimorar o sistema de monitoramento estatístico para acompanhar o desenvolvimento do setor de serviços.

