China dispara canhão de água contra navios filipinos no Mar do Sul da China

PEQUIM (Reuters) - A Guarda Costeira da China disse nesta terça-feira que disparou canhões de água contra navios filipinos perto do disputado Scarborough Shoal, no Mar do Sul da China, e as Filipinas acusaram Pequim de ação "agressiva" que feriu uma pessoa.

O confronto ocorre uma semana depois que a China aprovou planos para transformar o banco de areia em uma reserva natural nacional, uma medida que, segundo analistas de defesa, testaria a reação de Manila em relação à cadeia triangular de 150km² de recifes e rochas.

A Guarda Costeira filipina, por sua vez, acusou sua contraparte chinesa de assediar embarcações que, segundo ela, estavam em uma missão humanitária de apoio aos pescadores.

O encontro de terça-feira envolveu mais de 10 navios filipinos, disse Gan Yu, porta-voz da Guarda Costeira da China, acusando as embarcações de terem "invadido ilegalmente as águas territoriais da China no Scarborough Shoal de diferentes direções".

Em particular, ele criticou a embarcação 3014 do governo filipino, dizendo em um comunicado que ela havia "desconsiderado os avisos solenes do lado chinês e deliberadamente abalroado uma embarcação da guarda costeira chinesa".

"A Guarda Costeira da China implementou legalmente medidas de controle contra os navios filipinos", disse ele.

Essas medidas incluíram avisos verbais, restrições de rota e disparos de canhões de água, disse Gan.

Um vídeo divulgado pela Guarda Costeira chinesa mostrou a proa do navio filipino 3014 fazendo contato com um navio chinês, danificando parte da grade do convés enquanto o navio da Guarda Costeira chinesa disparava canhões de água contra o navio filipino.

Em uma declaração, a Guarda Costeira das Filipinas disse que estava envolvida em uma missão para reabastecer mais de 35 barcos de pesca filipinos no banco de areia quando se deparou com "ações agressivas" de nove embarcações chinesas.

Posteriormente, a Guarda Costeira das Filipinas disse em uma declaração separada que dois navios da Guarda Costeira chinesa haviam disparado canhões de água contra a embarcação de pesca 3014.

A "ação agressiva" causou "danos significativos" à embarcação filipina e uma pessoa sofreu ferimentos devido aos estilhaços de vidro causados pelo canhão de água, disse.

A tensão latente sobre o banco de areia levou a disputas diplomáticas nos últimos anos, mas nenhum incidente se transformou em conflito armado no local.

Cada lado acusa o outro de provocações e invasão de propriedade em incidentes que incluem o uso de canhões de água, batidas em barcos e manobras da Guarda Costeira da China que as Filipinas consideram perigosamente próximas, bem como jatos que seguem aeronaves filipinas no local.

Um porta-voz do Conselho Marítimo das Filipinas disse que não havia "nenhuma verdade" na declaração da China de que havia tomado medidas de controle, o que foi descartado como "outro caso de desinformação e propaganda chinesa".

Analistas afirmaram que o plano de Pequim de classificar o banco de areia como uma reserva natural equivale a uma tentativa de assumir a posição de destaque moral na disputa pelo atol, conhecido como Ilha Huangyan na China e Banco de Panatag nas Filipinas.

A disputa faz parte de um conflito sobre a soberania e o acesso à pesca no Mar do Sul da China, um canal para mais de US$3 trilhões de comércio anual por navios.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, sobrepondo-se às zonas econômicas exclusivas de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Há anos, disputas não resolvidas se arrastam sobre a propriedade de várias ilhas.

Em 2016, a Corte Permanente de Arbitragem em Haia determinou que as amplas reivindicações da China na região não eram apoiadas pelo direito internacional, uma decisão que Pequim rejeita.

(Reportagem de Joe Cash; Reportagem adicional de Karen Lema, em Manila)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS ES