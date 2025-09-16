Topo

Notícias

Chefe da ONU chama ações em Gaza de horríveis e cita destruição sistemática

16/09/2025 13h41

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse nesta terça-feira que o que está acontecendo na Faixa de Gaza é horrível e que a guerra no enclave palestino é intolerável do ponto de vista moral, político e legal.

Guterres também disse que estará disposto a se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na ONU na próxima semana.

(Reportagem de Michelle Nichols)

