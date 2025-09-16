Suspeito de assassinar Charlie Kirk é indiciado por homicídio nos EUA
Tyler Robinson, principal suspeito de assassinar Charlie Kirk, foi indiciado hoje por homicídio com agravante pela justiça dos Estados Unidos. Se for condenado, Robinson pode enfrentar a pena de morte.
O que aconteceu
Homicídio com agravante é passível de pena de morte. Jeff Gray, promotor do condado de Utah, disse em entrevista que pedirá a morte de Robinson, destacando que Kirk foi morto em razão de sua expressão política.
O suspeito também será indiciado por outros crimes. Entre eles, disparo de arma de fogo e obstrução de justiça por ter, segundo a promotoria, orientado seu colega de quarto a excluir "mensagens de texto incriminatórias" e ficar em silêncio caso fosse interrogado pela polícia.
Documentos da acusação protocolados na justiça local apontam que DNA compatível com o de Robinson foi encontrado na arma que teria sido usada para matar Kirk. Também indicam uma troca de mensagens que o suspeito teria tido com o seu colega de quarto e admitido o crime. "Já estou farto de ódio dele. Há ódios que não se negociam", disse Robinson sobre a vítima.
A imprensa norte-americana afirma que o suspeito ainda não tem advogado constituído.
