Suspeito de assassinar Charlie Kirk é indiciado por homicídio nos EUA

Foto de Tyler Robinson Imagem: FBI
Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 15h42Atualizada em 16/09/2025 15h55

Tyler Robinson, principal suspeito de assassinar Charlie Kirk, foi indiciado hoje por homicídio com agravante pela justiça dos Estados Unidos. Se for condenado, Robinson pode enfrentar a pena de morte.

O que aconteceu

Homicídio com agravante é passível de pena de morte. Jeff Gray, promotor do condado de Utah, disse em entrevista que pedirá a morte de Robinson, destacando que Kirk foi morto em razão de sua expressão política.

O suspeito também será indiciado por outros crimes. Entre eles, disparo de arma de fogo e obstrução de justiça por ter, segundo a promotoria, orientado seu colega de quarto a excluir "mensagens de texto incriminatórias" e ficar em silêncio caso fosse interrogado pela polícia.

Documentos da acusação protocolados na justiça local apontam que DNA compatível com o de Robinson foi encontrado na arma que teria sido usada para matar Kirk. Também indicam uma troca de mensagens que o suspeito teria tido com o seu colega de quarto e admitido o crime. "Já estou farto de ódio dele. Há ódios que não se negociam", disse Robinson sobre a vítima.

A imprensa norte-americana afirma que o suspeito ainda não tem advogado constituído.

