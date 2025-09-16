Amanda Klein: Centrão muda foco e mira PEC da blindagem

O governo Lula reforçou sua posição contrária à anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro, enquanto o movimento pela PEC da Blindagem cresce entre parlamentares, afirma Amanda Klein no UOL News, do Canal UOL. O centrão articula a aprovação da proposta que exige aval do Congresso para processos contra deputados e senadores no STF, buscando proteger seus membros.

O presidente reforçou a posição do governo contrária à anistia. Segundo interlocutores, não fez apelo nem nada, apenas reafirmou a posição do governo. Enquanto isso, cresce o movimento para pautar a PEC da blindagem, que prevê a autorização de parlamentares para abrir processo contra os pares no STF, em troca de derrubar o esforço pela anistia. Aquela famosa moeda [de troca], né? Amanda Klein

Pelo outro [lado], o centrão apoiaria, se juntaria a Hugo Motta no esforço para aprovar a PEC da blindagem, em troca arrefeceria o ânimo, porque o centrão também precisa fazer coro ali para a oposição. Vocês lembram da Federação União Progressista, União Brasil, mais PP, fizeram coro pela Anistia agora, podem se juntar a Hugo Motta para fazer coro pela PEC da blindagem, que interessa muito mais, diga-se de passagem, aos caciques do Centrão, porque eles querem todos livrar as costas, livrar a própria cara, do que propriamente votar pela urgência da anistia. Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: