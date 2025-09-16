Topo

Catar e EUA estão próximos de acordo de defesa após ataque israelense em Doha

16/09/2025 10h06

Por Simon Lewis e Andrew Mills e Jana Choukeir

DOHA (Reuters) - O Catar e os Estados Unidos estão prestes a finalizar um acordo de cooperação de defesa reforçada, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta terça-feira, depois que o ataque de Israel aos líderes políticos do Hamas em Doha, na semana passada, provocou uma condenação generalizada.

"Temos uma parceria estreita com o Catar. De fato, temos um acordo de cooperação de defesa aprimorado, no qual estamos trabalhando e estamos prestes a finalizar", disse Rubio ao sair de Tel Aviv para Doha.

Rubio se reuniu com o emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, e discutiu a cooperação em defesa, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari.

"Esse ataque (israelense), é claro, acelera a necessidade de um acordo de defesa estratégica renovado entre nós e os Estados Unidos. Não é algo novo por si só, mas certamente acelerado", disse Al Ansari em uma coletiva após a visita de Rubio.

O ataque em Doha foi especialmente sensível, pois o Catar é um aliado próximo dos EUA e abriga a maior base militar norte-americana no Oriente Médio. O Catar tem sido anfitrião e mediador das negociações de cessar-fogo -- juntamente com o Egito -- desde o início da guerra de Gaza, há quase dois anos.

Quando perguntado sobre os esforços de mediação à luz do ataque de Doha, Al Ansari disse: "Nosso foco no momento é proteger nossa soberania e não analisaremos outras questões até que essa seja resolvida".

(Reportagem de Simon Lewis)

