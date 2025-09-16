Caso Delegado Ruy Ferraz: veja últimas notícias de execução em Praia Grande

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e já identificou um suspeito.

O que aconteceu

Uma pessoa envolvida no assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz foi identificada e é procurada. O nome do suspeito será preservado para evitar possível fuga, explicou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. O homem tem passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

Identidade do homem foi descoberta com base em material encontrado em um dos carros usados no crime. A polícia pediu a prisão temporária dele, afirmou o secretário.

Veículo não foi o mesmo usado pelos atiradores. Segundo Derrite, o material foi achado em um veículo que não foi queimado pelos suspeitos, encontrado abandonado ao lado de um carregador de fuzil e de um carregador de pistola a menos de 500 metros do local do crime.

Corpo de Ruy Ferraz será velado hoje até as 15h. Depois, seguirá para o Cemitério da Paz, no Morumbi, onde será enterrado às 16h.

Polícia escuta pessoas próximas a Ruy, que deverão apontar se o ex-delegado foi ameaçado recentemente. A informação foi dada pelo atual delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, no local do crime.

Além de equipes da Polícia Civil, uma força-tarefa da Rota, da Polícia Militar, está em Praia Grande fazendo buscas por suspeitos. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, as equipes foram encaminhadas ao litoral para evitar a fuga dos autores do crime. A SSP mencionou "dezenas" de equipes, mas não detalhou quantas pessoas foram mandadas ao litoral.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

Autoria do crime ainda não foi descoberta, mas ex-delegado teve morte determinada pelo PCC em 2019. A informação consta em uma denúncia do MP-SP, que aponta Ruy como um dos três alvos da facção.

Ordem de morte contra Ruy foi emitida em "retaliação" às transferências de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando chegou ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

SSP lamentou a morte do delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.