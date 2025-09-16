Morte de ex-delegado: carros foram roubados em SP e abandonados após crime

Os carros usados por criminosos na emboscada para assassinar o delegado Ruy Ferraz Fontes em uma rua de Praia Grande (SP) tinham sido roubados na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Até o momento, a polícia identificou dois veículos que foram usados por criminosos para o assassinato. Um deles é uma Hilux ano 2022 com placa da cidade de Indaiatuba e outro um Jeep Renegade ano 2021 da cidade de São Paulo. Mesmo sendo de duas cidades diferentes, os dois veículos tinham registro de roubo na capital paulista.

Carro gravado por câmera de segurança no momento da morte foi encontrado incendiado a cerca de um quilômetro do local do crime. O veículo tinha um objeto semelhante a uma arma de fogo dentro dele, segundo informações da Polícia Civil.

Segundo veículo estava a menos de um quilômetro do local do crime, perto de um carregador de fuzil. Uma cápsula deflagrada e um carregador de pistola também foram encontrados perto do carro, que foi abandonado por uma pessoa que fugiu a pé, segundo testemunhas. Não há no boletim de ocorrência clareza sobre como o carro em questão teria sido usado no crime.

Os dois veículos foram encontrados cerca de uma hora após o crime. O assassinato aconteceu às 18h, a Hilux foi achada às 18h45 e o Jeep Renegade às 19h.

Veículo do ex-delegado era próprio e não tinha blindagem ou seguro. Dentro do carro, a polícia encontrou a arma de uso pessoal de Ruy, que estava dentro de uma bolsa com os pertences dele. A arma foi apreendida para perícia.

Duas pessoas ficaram feridas por tiros durante a perseguição: um jovem de 20 anos e uma mulher de 33, que não correm risco de morte. Os dois estavam na porta de casa e contaram à polícia que foram atingidos após ver veículos passando em alta velocidade e disparos sendo feitos.

Autoria do crime ainda não foi descoberta, mas ex-delegado teve morte determinada pelo PCC em 2019. A informação consta em uma denúncia do MP-SP, que aponta Ruy como um dos três alvos da facção.

Ordem de morte contra Ruy foi emitida em "retaliação" às transferências de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando chegou ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

SSP lamentou a morte de Fontes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.