Cana/CTC: produtividade cai 1,6% em agosto no Centro-Sul e qualidade recua 2,9%

16/09/2025 09h30

São Paulo, 16 - A produtividade dos canaviais do Centro-Sul do Brasil manteve trajetória de queda em agosto, segundo dados divulgados pela Plataforma de Benchmarking do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A média mensal ficou em 77,5 toneladas por hectare, abaixo das 78,8 toneladas por hectare registradas em agosto de 2024, queda de 1,6%. A qualidade da cana, medida pelo Açúcar Total Recuperável (ATR), também recuou, passando de 148,4 quilos por tonelada para 144,2 kg/t, uma queda de 2,9%.No acumulado da safra 2025/26, a retração é mais expressiva: a produtividade caiu 8,2%, atingindo 79,2 t/ha, contra 86,3 t/ha em igual período do ciclo anterior. O ATR (açúcar total recuperável) médio acumulado está em 129,7 kg/t, ante 133,2 kg/t em igual período da safra passada, recuo de 2,6%.O levantamento aponta que a queda é generalizada, ainda que alguns polos tenham apresentado desempenho positivo pontual. Estados como Goiás e Mato Grosso registraram retração tanto em toneladas por hectare quanto em ATR, segundo o CTC.As condições climáticas ajudam a explicar o cenário. De acordo com o CTC, os volumes de chuva ficaram abaixo da média histórica entre maio e agosto, reduzindo o armazenamento de água no solo e comprometendo o desenvolvimento das lavouras.

