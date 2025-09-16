Celular Jovi V50 com câmera top e carregador rápido está com desconto

Quem está em busca de um celular com um bom conjunto de câmeras pode colocar o Jovi V50 na lista. O modelo intermediário que traz câmeras coprojetadas pela famosa fabricante de lentes Zeiss está com desconto hoje durante o nosso evento especial Dia de Ofertas UOL.

A marca chinesa Vivo (que chegou ao Brasil como Jovi) aposta em vários recursos de câmera, como filtros variados, múltiplas distâncias focais, estilos fotográficos, inteligência artificial e alta resolução. Para chegar ao valor promocional é preciso inserir o cupom JOVIUOLV na finalização do pedido na Shopee, o que garante um desconto adicional, chegando a um total de R$ 300 off.

Além disso, o celular vem equipado com o ótimo processador Snapdragon 7 Gen 3 e uma bateria generosa de 6.000 mAh. Confira a seguir a análise completa após nossos testes.

O que mais gostamos

Câmeras se destacam. O principal diferencial do V50 está no conjunto fotográfico: a câmera principal se apresenta com 50 MP e estabilização óptica (OIS); a Ultrawide tem 50 MP, ângulo de 119º e foco automático; e a de selfie possui 50 MP e foco automático.

O software de câmera do celular é completo e intuitivo, oferecendo diversos modos de fotografia, como:

"Astro", idealizado para capturar fotos das estrelas.

"Superlua",ideal para registrar imagens do satélite natural com mais definição.

"Microfilme", permite gravar e editar vídeos diretamente no app principal da câmera.

A qualidade das lentes é o destaque do modelo V50 da chinesa Jovi Imagem: Diego Sousa

Modo retrato. Como esperado, o modo retrato é o principal destaque do V50. As fotografias entregam um desfoque de fundo preciso e cores mais naturais, que passam a impressão de ter pouca interferência no pós-processamento.

Mesmo preferindo algo mais vívido, como nos retratos do Moto Edge 60 Pro, os resultados do modelo chinês me agradaram bastante.

A parceria com a Zeiss aparece no processamento de cores das imagens, permitindo escolher entre perfis mais vívidos, texturizados ou com um visual natural, característico da marca. No modo retrato, também é possível usar estilos clássicos de desfoque inspirados nas lentes da fabricante, como o Biotar Style Bokeh, que simula o famoso efeito das lentes Zeiss Biotar.

As opções de efeito "bokeh" são bem legais e divertidas, mas, após brincar bastante com eles, não senti mais vontade de voltar. Sem os estilos, o aparelho já faz retratos bem interessantes.

Qualidade de vídeo. Em vídeos, o sensor principal grava em até 4K a 30 quadros por segundo (fps) com uma excelente qualidade tanto de dia quanto à noite. Arrisco dizer que é o melhor celular intermediário para gravações noturnas, principalmente pela pouca presença de ruídos.

O modo retrato traz um desfoque de fundo preciso e cores mais naturais Imagem: Diego Sousa

Design. O Jovi V50 é um dos smartphones mais bonitos disponíveis no mercado brasileiro para mim. O modelo que testamos veio na cor Satin Black, um preto fosco discreto, bem bonito.

O aparelho adota um design totalmente curvo nas laterais, solução que vi recentemente no realme 14 Pro+. É um aspecto que agrada não só pela elegância nas curvas como também pela pegada, que acaba sendo agradável.

Construção resistente. Seu corpo é todo de vidro, exceto a moldura, que é de plástico, mas o aparelho é ultrarresistente, contando com certificações IP68 e IP69, garantindo uma proteção extra contra água e poeira. Mesmo assim, temos um aparelho bem leve (189 gramas) e fino (7,7 mm), ainda mais considerando a bateria generosa de 6.000 mAh.

Desempenho acima da média. Equipado com o processador Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno (nosso modelo de teste), o V50 tem uma ficha técnica equivalente ao Motorola Edge 60 Pro, porém superior ao Samsung Galaxy A56.

Nos testes, o aparelho não fez feio em nenhuma tarefa do cotidiano, como navegação em redes sociais, jogos de exigência moderada, filmagens e IA. Com edições de vídeo, notei que a exportação foi um pouco lenta, porém foi algo que já percebi em outros modelos intermediários.

Nos testes, o V50 da Jovi se saiu muito bem no desempenho para tarefas do dia a dia Imagem: Diego Sousa

Bateria de longa duração. Com 6.000 mAh de capacidade, o V50 é um verdadeiro campeão de autonomia. Dividindo o uso entre redes sociais, gravação de vídeos, jogos e alguns testes de benchmark, o aparelho passou do primeiro dia com folga.

Isso indica que, com um uso mais moderado, é possível alcançar quase dois dias longe da tomada. Em tempo: vale lembrar que a autonomia de bateria do celular depende do volume de uso de cada pessoa.

Carregamento ultrarrápido. O V50 inclui na caixa um carregador compatível com 90 W de potência, que recarrega o aparelho completamente em cerca de 40 minutos. Isso é mais rápido que muitos smartphones top de linha à venda no Brasil, como o Galaxy S25 Ultra.

Um dos pontos positivos do modelo é vir com acessórios, como capinha e película Imagem: Diego Sousa

Vem com acessórios. A Jovi envia na caixa do celular uma capinha de silicone e película já aplicada na tela, o que vem sendo um dos diferenciais das marcas chinesas no Brasil. Como falamos de uma marca nova aqui no país, há pouquíssima variedade de acessórios para o celular por aqui.

Pontos de atenção

Sistema simples demais. O Jovi V50 sai de fábrica com a interface Funtouch OS 15 sob o Android 15. A navegação é fluida e com ícones bem simpáticos, levando a sério o "fun" no nome.

Porém, não há muito o que fazer nela, pois não há uma suíte de IA, como o Galaxy AI da Samsung ou o Moto AI da Motorola. A Jovi destaca, apenas, o recurso de apagar objetos de uma foto, já presente em muitos aparelhos, e o suporte ao Gemini, assistente pessoal do Google.

Além disso, não há tantas opções de personalização, como vemos, por exemplo, em celulares da Oppo e realme. O que dá para fazer de diferente na Funtouch 16 é mudar animações do sistema, como da transição da tela inicial, ícone de impressão digital, reconhecimento facial, carregamento e inserção da porta USB.

Para quem vale a pena?

O Jovi V50 é ideal para quem busca câmeras de nível premium sem investir em um modelo top de linha.

Seu diferencial é mesmo o conjunto de câmeras, que entrega retratos de excelente qualidade, turbinados pela parceria com a Zeiss. Além disso, duração de bateria, desempenho, visual e tela são outros destaques positivos.

A marca mira um público exigente, mas que quer equilíbrio entre preço e desempenho.

