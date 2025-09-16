Topo

Notícias

Camada de ozônio 'está se recuperando' e deve se recompor até 2050, indica ONU

16/09/2025 10h55

Boa notícia para o planeta: a camada de ozônio está se recuperando e seu buraco deverá desaparecer completamente nas próximas décadas. É o que aponta um novo boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) das Nações Unidas, publicado nesta terça-feira (16).

O buraco na camada de ozônio, observado anualmente sobre a Antártida, foi menor em 2024 do que nos anos anteriores. Trata-se de "uma notícia científica encorajadora para a saúde das populações e do planeta", celebrou a ONU.

"Hoje, a camada de ozônio está se curando", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em comunicado. Segundo ele, a camada deve recuperar os níveis da década de 1980 "em meados deste século". "Esse avanço nos lembra que, quando as nações ouvem os alertas da ciência, o progresso é possível", destacou Guterres.

A camada de ozônio, situada entre 11 e 40 km acima da superfície terrestre, desempenha um papel essencial: ela filtra os raios UV nocivos do sol, que podem causar câncer de pele, danos ao DNA de seres vivos e enfraquecimento do sistema imunológico.

Cooperação internacional

Em meados da década de 1970, os clorofluorcarbonetos (CFCs) ? gases amplamente utilizados em aerossóis e refrigeradores ? foram identificados como os principais responsáveis pela rarefação da camada e pela formação de "buracos". Um desses fenômenos reaparece a cada primavera sobre a Antártida, com grandes proporções.

Embora a redução do buraco esteja ligada "em parte a fatores atmosféricos naturais", a OMM também atribui o progresso à cooperação internacional, especialmente ao Protocolo de Montreal, de 1987. Esse tratado permitiu eliminar mais de 99% do consumo e da produção das principais substâncias químicas que destroem a camada de ozônio, segundo a organização.

De acordo com as últimas estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), se as políticas atuais forem mantidas, os níveis de ozônio de 1980 devem ser restaurados até 2066 sobre a Antártida,, em 2045 sobre o Ártico, e a partir de 2040 no resto do mundo.

(RFI com AFP)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Gleisi diz que novas ameaças do governo Trump confirmam 'traição' de Bolsonaro

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Litoral de SP vive escalada de violência desde morte de soldado da Rota e operações da PM

Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente

Camada de ozônio 'está se recuperando' e deve se recompor até 2050, indica ONU

Ex-delegado morto em SP escapou de assalto e de pelo menos 4 atentados

Criticado por bolsonaristas, Valdemar recua de fala sobre planejamento de golpe: 'eu errei'

Processamento de soja em julho atinge 4,7 milhões de t, aponta Abiove