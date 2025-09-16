Brasil volta a vencer no Mundial e se garante nas oitavas de final
"O time se preparou muito bem, com a guarda alta depois de uma estreia tensa contra a China, que jogou muito bem. A República Tcheca tinha feito uma ótima partida contra a Sérvia, é um time bem rodado, com jogadores experientes, mas a gente tinha pouco conhecimento da equipe deles. Acho que o time foi brilhante na execução daquilo que foi planejado", declarou o técnico Bernardinho após a vitória.
No seu último compromisso pela primeira fase da competição, a seleção brasileira mede forças com a Sérvia a partir das 23h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (17).