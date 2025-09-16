Topo

Notícias

Brasil volta a vencer no Mundial e se garante nas oitavas de final

16/09/2025 20h07

? Vôlei Brasil (@volei) September 16, 2025

Notícias relacionadas:

Diante da República Tcheca, o oposto Alan foi o maior pontuador do Brasil, com 12 pontos (10 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

"O time se preparou muito bem, com a guarda alta depois de uma estreia tensa contra a China, que jogou muito bem. A República Tcheca tinha feito uma ótima partida contra a Sérvia, é um time bem rodado, com jogadores experientes, mas a gente tinha pouco conhecimento da equipe deles. Acho que o time foi brilhante na execução daquilo que foi planejado", declarou o técnico Bernardinho após a vitória.

No seu último compromisso pela primeira fase da competição, a seleção brasileira mede forças com a Sérvia a partir das 23h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (17).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que protege deputados de processos e prisões

Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

Fadiga pode ter contribuído para queda de avião da Voepass, diz MTE

Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC da Blindagem

Motta diz que Eduardo líder é 'caso atípico', mas independe da presidência

Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar

Sentenciados por matarem seus pais, irmãos Menéndez têm novo julgamento negado

Concurso 2.915: Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Jair Bolsonaro passará noite no hospital após "sentir-se mal"