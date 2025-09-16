Topo

Brasil tem recorde de 67,413 milhões de ocupados contribuindo para a Previdência, diz IBGE

16/09/2025 13h03

O Brasil alcançou um recorde de 67,413 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de Previdência no trimestre encerrado em julho, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proporção de contribuintes entre os ocupados foi de 65,8% no trimestre até julho, ante 65,9% no trimestre até abril.

