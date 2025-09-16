Brasil tem desemprego de 5,6% no tri até julho, diz IBGE, em resultado abaixo do esperado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A taxa de desemprego no Brasil recuou mais do que o esperado nos três meses até julho, para 5,6%, marcando mais uma vez o menor nível da série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com início em 2012, mostraram dados divulgados nesta terça-feira.

Economistas consultados em pesquisa da Reuters previam que a taxa ficaria em 5,7% no período.

Nos três meses até abril, o desemprego tinha ficado em 6,6%.

A população ocupada no trimestre findo em julho bateu novo recorde, chegando a 102,4 milhões. No período, o rendimento médio real habitual dos trabalhadores cresceu 1,3% no trimestre e 3,8% no ano.

O Banco Central, que inicia nesta terça-feira sua reunião de política monetária de dois dias em meio à expectativa de que manterá a taxa básica de juros em 15%, tem chamado atenção para a resiliência do mercado de trabalho mesmo em meio a sinais de desaceleração gradual da atividade econômica.

A divulgação do dado de julho para o desemprego, inicialmente prevista para o final de agosto, foi postergada após o IBGE ter detectado a necessidade de correções técnicas. Os números dos três meses encerrados em agosto serão divulgados em 30 de setembro, segundo a programação do instituto.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, texto de Isabel Versiani)