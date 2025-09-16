Topo

Notícias

Brasil tem 5 hospitais especializados do SUS entre os melhores do mundo

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress
do UOL

De VivaBem, em São Paulo

16/09/2025 12h05

O Brasil tem cinco hospitais públicos na lista dos melhores hospitais especializados do mundo, conforme apontou o prestigiado levantamento anual "World's Best Specialized Hospitals" da revista americana Newsweek em parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista. Ao todo, o país tem 22 representantes.

Quais são eles

  • Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP)
  • Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo (SP)
  • Hospital São Paulo (Hospital Universitário da Unifesp), em São Paulo (SP)
  • Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo (SP)
  • Instituto do Coração (InCor), em São Paulo (SP)

Outras nove instituições particulares ou filantrópicas citadas na lista principal têm parceria com o SUS. Confira quais são:

  • Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR)
  • Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS)
  • A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP)
  • BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, em São Paulo (SP)
  • GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), em São Paulo (SP)
  • HCOR (Hospital do Coração), em São Paulo (SP)
  • Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo (SP)
  • Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP)
  • Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP)

Sobre o ranking

Hospitais não foram listados por ordem. Lista foi elaborada após ouvir pacientes, recomendações de médicos e checar certificações dos hospitais entre maio e julho deste ano. A premiação destacou 22 centros médicos brasileiros entre os 673 melhores do mundo.

Também foram divulgados 12 rankings de especialidades, onde é possível checar o desempenho dos brasileiros segundo a necessidade dos pacientes. Eles ainda incluem um representante que não entrou na relação geral dos melhores hospitais especializados, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que se destacou na área de oncologia.

O Brasil tem os melhores hospitais da América Latina em todas as especialidades analisadas. O Hospital Israelita Albert Einstein lidera em sete das 12 especialidades. No entanto, o melhor centro médico do continente para tratar doenças neurológicas é um hospital público —o Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo).

