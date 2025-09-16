Brasil tem 5 hospitais especializados do SUS entre os melhores do mundo
O Brasil tem cinco hospitais públicos na lista dos melhores hospitais especializados do mundo, conforme apontou o prestigiado levantamento anual "World's Best Specialized Hospitals" da revista americana Newsweek em parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista. Ao todo, o país tem 22 representantes.
Quais são eles
- Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP)
- Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo (SP)
- Hospital São Paulo (Hospital Universitário da Unifesp), em São Paulo (SP)
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo (SP)
- Instituto do Coração (InCor), em São Paulo (SP)
Outras nove instituições particulares ou filantrópicas citadas na lista principal têm parceria com o SUS. Confira quais são:
- Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR)
- Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS)
- A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP)
- BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, em São Paulo (SP)
- GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), em São Paulo (SP)
- HCOR (Hospital do Coração), em São Paulo (SP)
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo (SP)
- Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP)
- Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP)
Sobre o ranking
Hospitais não foram listados por ordem. Lista foi elaborada após ouvir pacientes, recomendações de médicos e checar certificações dos hospitais entre maio e julho deste ano. A premiação destacou 22 centros médicos brasileiros entre os 673 melhores do mundo.
Também foram divulgados 12 rankings de especialidades, onde é possível checar o desempenho dos brasileiros segundo a necessidade dos pacientes. Eles ainda incluem um representante que não entrou na relação geral dos melhores hospitais especializados, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que se destacou na área de oncologia.
O Brasil tem os melhores hospitais da América Latina em todas as especialidades analisadas. O Hospital Israelita Albert Einstein lidera em sete das 12 especialidades. No entanto, o melhor centro médico do continente para tratar doenças neurológicas é um hospital público —o Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo).