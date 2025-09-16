Gakiya: 'Não posso me aposentar por falta de segurança à minha vida'

O Brasil não oferece proteção efetiva a policiais, promotores e juízes ameaçados pelo crime organizado, critica o promotor Lyncon Gakiya no UOL News, do Canal UOL. Ele cobra aprovação de uma lei antimáfia, como existe em outros países, para garantir segurança durante e após a carreira. O assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes expôs a vulnerabilidade dos agentes.

A gente precisa ter uma garantia de uma legislação que nos apare. Assim como tem na Itália, tem nos Estados Unidos, tem na França, na Inglaterra. É uma legislação que dê garantia de proteção a esses policiais ou outras autoridades que corram o risco de vida por trabalhar diretamente no combate a organizações criminosas como essa. Lyncon Gakiya

Gakiya afirma que Fontes, mesmo após liderar órgãos como Deic e Denarc, estava sem proteção após a aposentadoria, situação que se repete com outros profissionais. Ele próprio teme não poder se aposentar por falta de garantia à sua família.

"Eu estou na última quadra do meu trabalho, ano que vem completo os requisitos para a aposentadoria, e não poderei fazê-lo por que não tenho garantia de segurança para mim e minha família", disse o promotor.

O promotor relata ter avisado Fontes sobre planos do PCC. Ele reforça que, sem legislação, nem ele terá direito à escolta ao se aposentar, mesmo diante de ameaças.

O Ruy, caso ele realmente tenha sido atingido pelo PCC, porque isso ainda está sob investigação, ele estava abandonado à própria sorte. Ele até deu uma entrevista para um blog há poucos meses atrás e disse que estava sem segurança, que estava se sentindo amedrontado. Lyncon Gakiya

Gakiya defende a aprovação de um projeto de lei antimáfia, que ajudou a elaborar, com capítulos específicos de proteção a autoridades, vítimas e testemunhas, como já existe em países como Itália e EUA.

