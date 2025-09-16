Borogodó: vibrador 'coelhinho' com estímulo de clitóris é caminho sem volta

Alguns dos vibradores mais celebrados pelas mulheres são os do tipo "rabbit" (coelho, remetendo ao formato clássico com "orelhinhas"), que fazem estímulo vaginal e clitoriano ao mesmo tempo. Ele é popular desde os anos 90, quando apareceu no seriado Sex and the City.

Um dos exemplares mais modernos é o Borogodó, da Dona Coelha, que está com desconto de 15% com nosso cupom exclusivo DONAUOL15 na Shopee. Testamos o sex toy por duas semanas e contamos a seguir nossas impressões.

O que mais gostamos

Dupla ação. Ele proporciona penetração e estímulo clitoriano simultaneamente, potencializando o prazer. Eu particularmente sou fã desse tipo de sex toy, pois gera orgasmos mais intensos. É um caminho sem volta.

As 30+ que assistiram Sex and the City devem lembrar do episódio em que todas as garotas ficam viciadas no "coelhinho" (na época, ainda era de material rígido e a pilhas).

Carrie (Sarah Jessica Parker) em cena com o "rabbit", em Sex and the City Imagem: Reprodução

Bom tamanho. A parte que é introduzida no canal vaginal tem cerca de 11 centímetros, o que acho um tamanho interessante para a masturbação. O diâmetro vai de uns 3 a 4 cm. Grande, mas sem ser muito agressivo ou machucar. Pode até ser usado em momentos com um parceiro ou parceira.

Macio e anatômico. Este vibrador não é reto (como os do tipo "varinha mágica"); ele tem uma curvatura natural e uma "cabeça" mais grossa e arredondada. Se encaixa tão bem no nosso corpo que, se preferir, você nem precisa segurá-lo, deixando as mãos livres para outros estímulos. Além disso, em silicone com toque aveludado, ele é bem flexível, o que dá ainda mais conforto e liberdade de movimentos.

Imagem: UOL

Potente. A vibração é mais intensa do que eu esperava —para mim, uma boa surpresa. São 10 estilos diferentes, mas todos de intensidade parecida (fortes!). O que muda é o padrão dos movimentos: o primeiro é contínuo e os outros vibram e param em ritmos diferentes.

A "orelhinha" não tem motor próprio e apenas reverbera essa vibração, gerando um estímulo mais delicado no clitóris, que é bem prazeroso.

Fácil de operar. Há apenas dois botões. Um para ligar/desligar (com apenas um toque simples, não é preciso ficar segurando) e outro para alternar entre as 10 vibrações. Para usar, basta ligar e escolher o estilo favorito —ou ficar alternando entre eles. Em tempo: meu favorito é o último.

Imagem: UOL

Bateria tem boa duração. Usei umas cinco vezes e ele ainda não descarregou. Como muitos vibradores resistentes à água, o cabo carregador é do tipo "pino", que se encaixa em um buraquinho escondido no silicone, na base do aparelho.

Detalhe fofo: vem com saquinho de cetim para armazenar o vibrador discretamente.

Imagem: UOL

Pontos de atenção

Prática. Dependendo da anatomia de cada pessoa, pode demorar alguns usos para pegar o jeito de como posicionar a parte que estimula o clitóris. Ela é mais "mole" e pode escapar com os movimentos. Uma dica é usar um dos dedos para mantê-la no lugar e com a pressão que mais te excitar.

Além disso, para a experiência ser o mais prazerosa possível, é preciso haver lubrificação —você pode usar um gel à base de água ou a lubrificação natural, após algumas "preliminares". Gosto de usar a ponta do próprio vibrador para estimular o clitóris por um tempinho antes de iniciar a penetração; quem preferir pode usar os dedos ou um sugador.

Barulho. Ele não é dos mais silenciosos (o que é comum em um vibrador com motor potente), então não recomendo usar com pessoas por perto.

Imagem: UOL

O que mudou pra mim?

Sem um sex toy como este, a opção para sentir esse tipo de estímulo duplo é usar um vibrador comum para fazer a penetração enquanto estimula o clitóris usando os dedos ou um segundo vibrador/sugador. Uma operação um pouco mais trabalhosa.

Já com o Borogodó, é só relaxar e aproveitar. Não é o tipo de vibrador para gozar em um minuto, mas para curtir as sensações até chegar em um orgasmo intenso.

Quem pode gostar?

O Borogodó é um sex toy para quem curte penetração e quer um estímulo a mais. O segredo dele é unir a potência de um vibrador com a delicadeza ao acariciar o clitóris.

Como é relativamente grande e forte, pode ser uma boa escolha para quem já usou outros brinquedos, como bullets ou sugadores, e quer dar um próximo passo.

Não é dos mais baratos, mas tem boa qualidade (algo a se prezar nesse tipo de produto), entregando um ótimo custo-benefício, na minha opinião.

Para quem quiser ainda mais estímulo no clitóris, há também o modelo "Serelepe", que combina penetração com um sugador, e também está com desconto.

