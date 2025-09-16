Topo

Notícias

Borogodó: vibrador 'coelhinho' com estímulo de clitóris é caminho sem volta

Vibrador Borogodó, da Dona Coelha - UOL
Vibrador Borogodó, da Dona Coelha Imagem: UOL
do UOL

Do Guia de Compras UOL

16/09/2025 13h00

Alguns dos vibradores mais celebrados pelas mulheres são os do tipo "rabbit" (coelho, remetendo ao formato clássico com "orelhinhas"), que fazem estímulo vaginal e clitoriano ao mesmo tempo. Ele é popular desde os anos 90, quando apareceu no seriado Sex and the City.

Um dos exemplares mais modernos é o Borogodó, da Dona Coelha, que está com desconto de 15% com nosso cupom exclusivo DONAUOL15 na Shopee. Testamos o sex toy por duas semanas e contamos a seguir nossas impressões.

O que mais gostamos

Dupla ação. Ele proporciona penetração e estímulo clitoriano simultaneamente, potencializando o prazer. Eu particularmente sou fã desse tipo de sex toy, pois gera orgasmos mais intensos. É um caminho sem volta.

As 30+ que assistiram Sex and the City devem lembrar do episódio em que todas as garotas ficam viciadas no "coelhinho" (na época, ainda era de material rígido e a pilhas).

Sarah Jessica Parker em cena com o "rabbit", em Sex and the City - Reprodução - Reprodução
Carrie (Sarah Jessica Parker) em cena com o "rabbit", em Sex and the City
Imagem: Reprodução

Bom tamanho. A parte que é introduzida no canal vaginal tem cerca de 11 centímetros, o que acho um tamanho interessante para a masturbação. O diâmetro vai de uns 3 a 4 cm. Grande, mas sem ser muito agressivo ou machucar. Pode até ser usado em momentos com um parceiro ou parceira.

Macio e anatômico. Este vibrador não é reto (como os do tipo "varinha mágica"); ele tem uma curvatura natural e uma "cabeça" mais grossa e arredondada. Se encaixa tão bem no nosso corpo que, se preferir, você nem precisa segurá-lo, deixando as mãos livres para outros estímulos. Além disso, em silicone com toque aveludado, ele é bem flexível, o que dá ainda mais conforto e liberdade de movimentos.

Vibrador Borogodó Dona Coelha - UOL - UOL
Imagem: UOL

Potente. A vibração é mais intensa do que eu esperava —para mim, uma boa surpresa. São 10 estilos diferentes, mas todos de intensidade parecida (fortes!). O que muda é o padrão dos movimentos: o primeiro é contínuo e os outros vibram e param em ritmos diferentes.

A "orelhinha" não tem motor próprio e apenas reverbera essa vibração, gerando um estímulo mais delicado no clitóris, que é bem prazeroso.

Fácil de operar. Há apenas dois botões. Um para ligar/desligar (com apenas um toque simples, não é preciso ficar segurando) e outro para alternar entre as 10 vibrações. Para usar, basta ligar e escolher o estilo favorito —ou ficar alternando entre eles. Em tempo: meu favorito é o último.

Vibrador borogodó recarregável, Dona Coelha - UOL - UOL
Imagem: UOL

Bateria tem boa duração. Usei umas cinco vezes e ele ainda não descarregou. Como muitos vibradores resistentes à água, o cabo carregador é do tipo "pino", que se encaixa em um buraquinho escondido no silicone, na base do aparelho.

Detalhe fofo: vem com saquinho de cetim para armazenar o vibrador discretamente.

Vibrador Borogodó Dona Coelha - UOL - UOL
Imagem: UOL

Pontos de atenção

Prática. Dependendo da anatomia de cada pessoa, pode demorar alguns usos para pegar o jeito de como posicionar a parte que estimula o clitóris. Ela é mais "mole" e pode escapar com os movimentos. Uma dica é usar um dos dedos para mantê-la no lugar e com a pressão que mais te excitar.

Além disso, para a experiência ser o mais prazerosa possível, é preciso haver lubrificação —você pode usar um gel à base de água ou a lubrificação natural, após algumas "preliminares". Gosto de usar a ponta do próprio vibrador para estimular o clitóris por um tempinho antes de iniciar a penetração; quem preferir pode usar os dedos ou um sugador.

Barulho. Ele não é dos mais silenciosos (o que é comum em um vibrador com motor potente), então não recomendo usar com pessoas por perto.

Vibrador Borogodó Dona Coelha - UOL - UOL
Imagem: UOL

O que mudou pra mim?

Sem um sex toy como este, a opção para sentir esse tipo de estímulo duplo é usar um vibrador comum para fazer a penetração enquanto estimula o clitóris usando os dedos ou um segundo vibrador/sugador. Uma operação um pouco mais trabalhosa.

Já com o Borogodó, é só relaxar e aproveitar. Não é o tipo de vibrador para gozar em um minuto, mas para curtir as sensações até chegar em um orgasmo intenso.

Quem pode gostar?

O Borogodó é um sex toy para quem curte penetração e quer um estímulo a mais. O segredo dele é unir a potência de um vibrador com a delicadeza ao acariciar o clitóris.

Como é relativamente grande e forte, pode ser uma boa escolha para quem já usou outros brinquedos, como bullets ou sugadores, e quer dar um próximo passo.

Não é dos mais baratos, mas tem boa qualidade (algo a se prezar nesse tipo de produto), entregando um ótimo custo-benefício, na minha opinião.

Para quem quiser ainda mais estímulo no clitóris, há também o modelo "Serelepe", que combina penetração com um sugador, e também está com desconto.

Live Dia de Ofertas UOL

Hoje, às 14h, o Guia de Compras UOL apresenta uma live shop especial com ofertas exclusivas em produtos de diversas categorias. Apresentado por Evelyn B. Marques, o programa terá cupons de desconto em eletrodomésticos, celulares, tênis, produtos de beleza e muito mais. Não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ouvidoria da Polícia cobra punição ágil e cautelosa por morte de Ruy Ferraz

Medvedev diz que "orçamento de guerra" de 2026 deve proteger gastos sociais da Rússia

Quem são os membros do PCC presos pelo delegado Ruy Ferraz? Veja nomes

Chefe da ONU chama ações em Gaza de horríveis e cita destruição sistemática

Não para de crescer? Ligre, o gigante híbrido de leão e tigre, passa de 3 m

TRF-4 condena Bolsonaro a pagar R$ 1 milhão em indenização por racismo

Colômbia interrompe compra de armas dos EUA após fim da certificação como aliada no combate às drogas

Desemprego marca outro recorde positivo no Brasil

Índia diz ter tido conversas comerciais 'positivas' com EUA sobre tarifas

Milei vai privatizar parcialmente operadora de usinas nucleares na Argentina

Exército israelense afirma ter interceptado míssil disparado do Iêmen