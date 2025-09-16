Topo

Notícias

Bolsonaro volta a hospital em Brasília após se sentir mal, diz Flávio

Brasília

16/09/2025 16h43

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, em publicação no X, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao hospital DF Star, em Brasília, após se sentir mal com "crise forte de soluço, vômito e pressão baixa". De acordo com Flávio, o ex-presidente foi ao hospital acompanhado de membros da Polícia Penal do Distrito Federal, que ficam de prontidão na sua casa, onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares.

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave", disse Flávio na rede social X.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro deve pedir autorização do Supremo antes de sair de casa para realizar procedimentos médicos. Como há uma emergência, contudo, os advogados podem enviar o atestado médico em seguida.

No domingo, 14, Bolsonaro foi ao hospital para exames laboratoriais, de imagem e procedimento cirúrgico para retirada de lesões na pele. Moraes já havia autorizado o deslocamento com cerca de uma semana de antecedência.

Os advogados apresentaram ao Supremo um atestado que diz que os exames evidenciaram "quadro de anemia por deficiência de ferro" e "pneumonia recente por broncoaspiração".

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Senado deve 'congelar' anistia ampla se Câmara aprovar texto amplo

Cachorro dado como morto é achado vivo em desfile de 7 de setembro; assista

Oposição quer escolta a policiais ameaçados após morte de ex-delegado em SP

Acordo Mercosul-EFTA abre oportunidades para carnes, café e frutas do Brasil

Moraes adverte secretaria de SP por audiência de Delgatti na Câmara

Justiça Eleitoral do Ceará rejeita prisão de Ciro Gomes por ofensas a prefeita

Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA planeja quase dobrar seu efetivo

Promotores vão pedir pena de morte para suspeito de assassinar Charlie Kirk

Frete rodoviário cai 0,54% em agosto, mostra IFR

2º suspeito de envolvimento no assassinato de ex-delegado-geral é identificado pela polícia

Itália aprova extradição para Alemanha de suspeito de sabotar gasoduto Nord Stream