Bolsonaro é levado de emergência a hospital de Brasília após passar mal

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital de Brasília de emergência nesta terça-feira após passar mal, de acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, e relatório médico apresentado pela defesa do ex-mandatário ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência", disse Flávio na rede social X.

Relatório médico que acompanha notificação da defesa de Bolsonaro ao STF sobre sua ida de emergência ao hospital -- uma demanda da corte uma vez que Bolsonaro está em prisão domiciliar -- acrescentou que ele teve uma sensação de estar prestes a desmaiar.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro apresentou neste momento episódio de mal-estar, pré-síncope e vômitos com queda da pressão arterial, sendo necessário ir à emergência do Hospital DF Star neste momento", diz o relatório assinado pelo médico cardiologista Leandro Echenique.

O documento da defesa, acompanhado do relatório médico, foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações contra Bolsonaro que tramitam no STF.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, por decisão de Moraes, por descumprimento de medidas cautelares. As medidas foram tomadas no âmbito de um processo que apura a atuação do ex-presidente e de seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que é deputado federal, junto a autoridades dos Estados Unidos na tentativa de interferir em processos do STF contra o ex-presidente, inclusive com a imposição de tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros.

Na semana passada, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro por cinco crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022, e o sentenciou a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

Bolsonaro esteve no mesmo hospital no domingo, já após a condenação, para um pequeno procedimento cirúrgico, tendo recebido alta no mesmo dia.

Vítima de uma facada no abdômen durante evento de campanha presidencial em 2018, Bolsonaro tem um histórico de internações e cirurgias relacionadas a questões decorrentes do atentado.

O ex-presidente passou por uma internação de três semanas, após ser submetido a uma cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal em abril.

