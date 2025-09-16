Bolsas da Europa recuam, pressionadas por bancos e seguradoras, em tom cauteloso antes do Fed

Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/09/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, pressionadas por ações de bancos e seguradoras, à medida que investidores demonstram cautela antes do aguardado anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), amanhã.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,17%, a 556,19 pontos. Os subíndices dos setores bancário e de seguros, que são sensíveis a mudanças em taxas de juros, caíam cerca de 0,50% e 1%, respectivamente.

O Fed inicia nas próximas horas sua reunião de política monetária de dois dias, com os mercados precificando um corte de juros de 25 pontos-base no anúncio de quarta-feira (17), após recentes sinais de fraqueza no mercado de trabalho americano. Os juros básicos dos EUA estão inalterados desde dezembro do ano passado.

A decisão vem um momento de preocupação sobre a independência do BC americano. O Senado dos EUA confirmou ontem a nomeação de Stephan Miran, aliado do presidente Donald Trump, para assumir uma diretoria no Fed. Já a diretora Lisa Cook também participará da reunião, após um tribunal de apelação rejeitar pedido do governo americano para destituí-la.

De volta à Europa, uma série de dados mostraram que o índice alemão ZEW de expectativas econômicas teve um inesperado avanço em setembro, o que ajudou a impulsionar o euro, que a produção industrial da zona do euro cresceu um pouco menos que o esperado em julho e que a taxa de desemprego do Reino Unido não se alterou no trimestre até julho, mas os salários avançaram em ritmo mais lento.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,27%, a de Paris recuava 0,12% e a de Frankfurt cedia 0,49%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,39%, 0,75% e 0,35%.

