Topo

Economia

Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos do benefício em setembro

Bolsa Família - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Bolsa Família Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

16/09/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro já têm datas definidas, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como funciona o calendário

O pagamento é organizado de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

Os depósitos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento em setembro

  • Final do NIS 1: 17/09
  • Final do NIS 2: 18/09
  • Final do NIS 3: 19/09
  • Final do NIS 4: 22/09
  • Final do NIS 5: 23/09
  • Final do NIS 6: 24/09
  • Final do NIS 7: 25/09
  • Final do NIS 8: 26/09
  • Final do NIS 9: 29/09
  • Final do NIS 0: 30/09

Próximos cronogramas

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefício

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses - incluído a partir de setembro.

Regras para manter o auxílio

Para continuar no programa, é necessário cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação:

garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gravidez;

monitorar crescimento e estado nutricional de crianças até 7 anos;

manter a vacinação em dia, conforme calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas obrigações, como faltas escolares excessivas ou vacinas atrasadas, pode levar ao bloqueio temporário do pagamento. Por isso, é fundamental estar atento às exigências para não perder o benefício.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Economia

Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos do benefício em setembro

Quais investimentos de renda fixa são melhores quando economia desacelera?

99 dobra investimento no 99Food para R$ 2 bilhões no Brasil

INSS devolve R$ 1,3 bi, mas 30% não aderem a acordo do governo após fraudes

Pis/Pasep esquecido: que dia quem trabalhou de 1971 a 1988 recebe este mês?

Reserva soberana de bitcoin no Brasil: oportunidade ou risco?

Horário de verão vai voltar em 2025? Entenda qual é o cenário atual

Como é novo seguro da Caixa que paga parcelas da casa em caso de desemprego

Leilão do Santander tem lojas e galpões em 4 estados a partir de R$ 275 mil

Exigir certidões negativas para registros de imóveis é ilegal, reforça CNJ

Natura venderá operações da Avon na América Central por US$ 1