Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos do benefício em setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro já têm datas definidas, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como funciona o calendário

O pagamento é organizado de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

Os depósitos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Próximos cronogramas

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefício

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses - incluído a partir de setembro.

Regras para manter o auxílio

Para continuar no programa, é necessário cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação:

garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gravidez;

monitorar crescimento e estado nutricional de crianças até 7 anos;

manter a vacinação em dia, conforme calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas obrigações, como faltas escolares excessivas ou vacinas atrasadas, pode levar ao bloqueio temporário do pagamento. Por isso, é fundamental estar atento às exigências para não perder o benefício.