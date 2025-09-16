Topo

Notícias

BNDES e Finep selecionam 88 projetos para novos centros de pesquisas

16/09/2025 08h00

As 88 propostas selecionadas para atração, implantação ou expansão de centros de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação (PD&I) no Brasil foram divulgadas nessa segunda-feira (15) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

De acordo com o BNDES, do total de investimento de R$ 10 bilhões, R$ 8,9 bilhões contará com o apoio do banco e da Finep por meio de vários "instrumentos, incluindo crédito, participação acionária, recursos não reembolsáveis para projetos cooperativos entre empresas e instituições tecnológicas e subvenção econômica".

Notícias relacionadas:

BNDES informou ainda que "do total de propostas, 27 preveem investimentos (totais ou parciais) em centros de PD&I nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e totalizam R$ 4 bilhões em investimentos".

Segundo o banco, outras 27 propostas objetivam exclusivamente a implantação de novos centros de PD&I, com investimentos somados de R$ 3,4 bilhões. "No total, as propostas selecionadas indicam a contratação de 572 mestres e 363 doutores, totalizando 935 pesquisadores qualificados".

Brasília (DF) 31/10/2023 Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.  Foto-arquivo: Lula Marques/ Agência Brasil - Lula Marques/ Agência Brasil

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o orçamento inicial proposto, demonstram o sucesso da política industrial do presidente Lula, que viu a grande demanda por inovação tecnológica no Brasil.

"Por isso, o BNDES e a Finep vão buscar trabalhar em linhas de crédito que possam apoiar outras propostas que foram apresentadas, mas que não foram aprovadas porque precisam de apoio para ampliar a capacidade de financiamento", disse.

O presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, acentuou o grande número de empresas interessadas em criar ou aprimorar centros de P&D, distribuídas em todas as regiões do país. "Destaque também para o grande interesse na contratação de pesquisadores qualificados para trabalhar nestas estruturas, contribuindo para que a sociedade brasileira retenha seus cérebros no país".

Segundo o BNDES, a próxima fase "consiste na estruturação dos planos de suporte conjuntos, cujo resultado será divulgado até 26 de outubro pela Finep e o BNDES em conjunto".

A lista das propostas selecionadas encontra-se nos sites do BNDES e da Finep.

*Com informações do BNDES

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ex-delegado disse em podcast que não tinha proteção: 'Vivo sozinho'

Moscou e Minsk ensaiam lançamento de armas nucleares instaladas em Belarus, diz Lukashenko

O luto midiatizado e militante da viúva de Charlie Kirk

Justiça francesa investiga ministra da Cultura por joias não declaradas

Novo pacote de sanções da UE contra Rússia é adiado em meio à pressão de Trump

Michelle reage após Janja pedir ética e posta vídeo em que ela xingou Musk

Catar e EUA estão próximos de acordo de defesa após ataque israelense em Doha

China dispara canhão de água contra navios filipinos no Mar do Sul da China

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Rainha Camilla, com sinusite, não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent

Pentágono reprime postagens de tropas nas mídias sociais sobre Charlie Kirk