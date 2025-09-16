Big techs dos EUA prometem mais de US$ 40 bilhões em investimentos no Reino Unido

Grandes empresas de tecnologia americanas anunciaram que vão investir mais de US$ 40 bilhões para expandir a infraestrutura de inteligência artificial (IA) no Reino Unido, um impulso para a nação que recebeu hoje o presidente dos EUA, Donald Trump, para uma visita de estado.

A Microsoft anunciou na terça-feira que investirá US$ 30 bilhões em infraestrutura de IA e operações existentes no Reino Unido até 2028, seu maior compromisso financeiro no país. A promessa vem horas depois de a unidade Alphabet, do Google, anunciar que gastará cerca de US$ 6,8 bilhões em IA, pesquisa e desenvolvimento e engenharia relacionada no Reino Unido nos próximos dois anos.

Enquanto isso, Nvidia, OpenAI e a empresa britânica Nscale estão se unindo para estabelecer infraestrutura de IA para satisfazer as necessidades de energia da OpenAI no Grã-Bretanha. Batizado de Stargate U.K., o projeto deverá aproveitar dezenas de milhares de unidades de processamento gráfico Grace Blackwell Ultra da Nvidia.

Entre outros investimentos, a empresa de computação em nuvem de IA CoreWeave planeja gastar 1,5 bilhão de libras (US$ 2,04 bilhões) em capacidade e operações de data centers no Reino Unido. A Salesforce anunciou um investimento adicional de US$ 2 bilhões em seus negócios no país até 2030, enquanto a BlackRock está investindo 500 milhões de libras em data centers. Fonte: Dow Jones Newswires.

