Os diretores dos Bancos Centrais do Brasil e dos Estados Unidos voltam a se reunir hoje para definir os novos patamares dos juros básicos nos dois países. As expectativas apontam que a chamada "superquarta" vai resultar na manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, enquanto os juros dos EUA vão recuar pela primeira vez desde dezembro do ano passado.

O que vai acontecer

Reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) começa hoje. Na etapa inicial do encontro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e os diretores da autoridade monetária realizam apresentações técnicas sobre as perspectivas da economia e o comportamento do mercado financeiro.

Patamar da taxa Selic será definido amanhã, por volta das 18h30. No segundo dia de encontro, os diretores da autoridade monetária apresentam as projeções macroeconômicas e definem o novo patamar da taxa Selic. O anúncio acontece somente após o fechamento da Bolsa de Valores.

Mercado prevê a manutenção dos juros no maior nível desde 2006. Conforme as projeções de analistas, os juros devem permanecer estáveis até o final deste ano e recuar 0,25 ponto percentual na primeira reunião de 2026.

Contexto

Copom não descartou a possibilidade de novas altas da taxa Selic. Na ata da última reunião, quando foi interrompido o ciclo de alta dos juros básicos, os diretores da autoridade monetária defenderam o compromisso de direcionar a inflação para o centro da meta. Eles destacaram o ambiente externo "adverso e incerto" em meio ao tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump sobre os produtos com origem no Brasil.

O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado.

Ata da mais recente reunião do Copom

Juros são a principal ferramenta de política monetária contra a inflação. Com o avanço dos preços, a elevação dos juros é utilizada como alternativa para encarecer o crédito e limitar o consumo. Com o dinheiro mais caro, a demanda por bens e serviços tende a diminuir e, consequentemente, segurar o avanço do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), principal índice inflacionário do Brasil.

Indicadores econômicos já apresentam os efeitos dos juros altos. Dados sobre a atividade econômica apontam para a perda de fôlego do PIB (Produto Interno Bruto), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país. Como consequência, o IPCA acumulado em 12 meses recuou nos últimos dois meses e aparece em 5,18%, a menor taxa anual desde fevereiro. "