Jovi V50 Lite tem bateria que dura mais de 2 dias e está em oferta hoje

A Jovi (também conhecida como Vivo fora do Brasil) estreou por aqui com o modelo V50 (já testado pelo Guia de Compras UOL) e o V50 Lite, que acabou ficando em segundo plano diante do destaque do irmão. Mas o modelo mais simples também tem diferenciais que chamam a atenção, como a ótima duração de bateria e o carregamento ultrarrápido.

Ele é um dos produtos que está em nosso evento especial de promoções do Dia de Ofertas UOL. De R$ 3.199 ele sai por R$ 2.899 com o cupom exclusivo JOVIUOLV. Confira a seguir o nosso review completo.

O que gostei

Bateria é o diferencial. Vem com 6.500 mAh de capacidade e tecnologia de ânodo de silício de carbono (solução de bateria superior ao lítio, usado na maioria dos smartphones).

Nos meus testes, o V50 Lite passou do segundo dia com tranquilidade, usando bastante redes sociais, aplicativos de mensagens e alguns jogos. No dia a dia, ele se mostrou superior ao seu irmão V50 e outros celulares da categoria, como Galaxy A36 e Realme C75 5G, no quesito autonomia.

Sistema otimizado. A empresa incluiu alguns recursos de otimização de bateria para reduzir o consumo de energia, algo que não costumo ver em outros modelos da categoria nessa faixa de preço.

Isso inclui a melhora na velocidade de inicialização do aplicativo para reduzir o consumo de energia; e a otimização do modo de espera durante o sono, que identifica as horas de sono do usuário para suspender aplicativos inativos e limitar a troca de rede.

O sistema também reduz e desativa diversas funcionalidades do celular, desde atualizações em segundo plano, Bluetooth, GPS e sincronização automática, até a interpolação de quadros da tela.

A tela do Jovi V50 Lite tem 6,77 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Desempenho competente para tarefas do cotidiano e eficiência energética. Eu testei as redes sociais mais populares, jogos simples e até uma edição de vídeo básica no CapCut, e o V50 Lite rodou tranquilamente com o seu chip Dimensity 6300 5G e 8GB de memória RAM (que ajudam no desempenho)

Carregamento muito rápido. São 90W de potência e o carregador compatível vem na caixa. Na prática, o celular recarrega 50% de bateria em apenas 23 minutos e 100% de carga em menos de uma hora.

Tela de qualidade. São 6,77 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz (valor interessante para quem curte jogos no celular). O modelo oferece cores bem vivas, brilho satisfatório e contraste infinito, mérito do painel com tecnologia Amoled.

A estrutura do aparelho é fina e leve, considerando o peso da bateria Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Resistente. Equipado com certificação IP65, protegendo o aparelho contra submersão em água doce e poeira. A fabricante não informa profundidade e duração suportados pelo aparelho, mas a média do mercado gira em torno de até 1,5 m por 30 minutos.

Design muito bonito. Recebemos o modelo na cor Preto Eclipse, com tons de preto e roxo. Sua estrutura é fina, de apenas 7,79 mm de espessura, e é relativamente leve considerando a bateria gigante, pesando 197 gramas. Nas mãos, ele passa robustez.

Muita memória. 256 GB de espaço interno, muito bom para guardar fotos, vídeos e aplicativos.

Vem com acessórios. Assim como seu irmão V50, o V50 Lite já vem com película aplicada na tela e capinha de silicone na embalagem.

Pontos de atenção

Interface. A Funtouch OS 15 carece de recursos extras voltados para usabilidade, não tendo uma suíte de inteligência artificial como o Galaxy AI dos celulares da Samsung, por exemplo.

No dia a dia, usei somente o recurso de apagar objetos de uma foto e o Gemini para tirar dúvidas —mas essas coisas já existem em muitos aparelhos.

As câmeras do aparelho são boas, porém, em retratos de pessoas, o pós-processamento tende a colocar um filtro de suavização de pele que não agradou. Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Câmeras. Elas não receberam o mesmo tratamento que o V50. Em boas condições de iluminação, as câmeras até apresentam boa definição e cores, mas em retratos de pessoas, o pós-processamento tende a colocar um filtro de suavização de pele que não agradou.

O Jovi Lite 50 tem um conjunto principal de câmeras duplas: 50MP + 8MP, com tecnologia de foco automático e zoom digital de até 10x. A câmera frontal é de 32MP. Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

O conjunto principal é duplo: 50MP + 8MP, com tecnologia de foco automático e zoom digital de até 10x. A câmera frontal é de 32MP.

Quem pode gostar?

Com certeza pessoas que prezam por boa bateria em um celular.

O V50 Lite não é o smartphone mais barato da categoria, mas é a opção mais robusta quando pensamos em duração de bateria e carregamento rápido no momento. Vale a pena ficar de olho nele principalmente quando ele entra em promoção.

