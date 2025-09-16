Bastão antiassadura que protege durante exercício está com 10% de desconto

Quem pratica atividade física, especialmente corrida, sabe que as assaduras podem aparecer em regiões como coxas ou axilas por conta do atrito da pele durante o movimento. Se esse é o seu caso, você pode se interessar pelo bastão antiatrito Redless Stick, da Pink Cheeks, que está com desconto hoje no Dia de Ofertas UOL.

Usando o cupom PINKUOL na hora de finalizar a sua compra, o produto sai com 10% off na Shoppe. Confira a seguir o que diz o fabricante e a opinião de quem já usou.

O que fiz a Pinks Cheeks sobre o bastão?

Indicado para uso antes da atividade física para evitar assaduras causadas pelo suor e atrito;

Não possui textura pegajosa, não escorre, não gruda e não possui cheiro forte, além de ter rápida absorção;

Contém ativos como óleo de amêndoas, D-pantenol e Vitamina E, que atua como regenerador nas assaduras já formadas;

Pode ser utilizado na parte interna de coxas, nas axilas, nos mamilos e na virilha;

Livre de parabenos e não testado em animais.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o bastão da Pink Cheeks tem nota 4,9 (de um total de 5) e registra mais de mil vendas. Alguns consumidores elogiam o toque seco do bastão e sua eficácia. Confira a seguir alguns comentários:

Excelente produto, usei em um dia muito quente e as pernas não assaram de jeito nenhum. Voltarei a comprar, qualidade excelente, toque seco e confortável e a pele fica super hidratada também. Thamires

Amei! Comprei e já testei! (...) Ótimo custo-benefício. Vem bastante e acho que vai render muito! Testei um dia de calor com shorts. No começo achei um pouco gosmento, mas depois seca e acostuma! Achei o bastão superprático de aplicar direto na coxa e não ralou nem um pouco e andei distâncias razoáveis. Pink Brechós

Bacana, tem um toque seco, muito bom o cheiro, agradável e não é forte. Gostei muito. Anna belinha Pereira

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamaram da consistência pegajosa do bastão e da pouca efetividade contra a formação de assaduras. Veja a seguir:

Não gostei (...). Esse é como se fosse um creme, ele deixa as partes onde passa branco, inclusive as roupas e tem cheiro forte, mas contra assadura de certa forma funciona! delrossi

Ficou pegajoso, então não adiantou muito. Continuou roçando, porém, agora pegajoso. Tem que passar várias e várias vezes apra não assar de fato. Não gostei. Gabycae

Não acho que ele atue bem como um antiatrito, talvez seja melhor como recuperador de pele. O produto dura pouco. Com um pouco mais de um mês de uso contínuo, ele já está acabando. Chegou muito rápido! Thayna de Maria

