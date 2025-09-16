Topo

Barcelona voltará ao estádio Johan Cruyff contra o Getafe

16/09/2025 14h14

O Barcelona voltará a mandar um jogo no estádio Johan Cruyff, contra o Getafe, no próximo fim de semana, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, anunciou o clube nesta terça-feira (16).

No último domingo, o time catalão goleou o Valencia por 6 a 0 em sua primeira partida no pequeno estádio que leva o nome do lendário ex-jogador holandês, com capacidade para apenas 6 mil espectadores e onde joga a equipe feminina do Barça.

A diretoria 'blaugrana' propôs várias vezes o retorno ao Camp Nou, que passa por obras para ampliar o número de assentos, uma reforma cujo custo está estimado em 1 bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões na cotação atual).

"O clube segue trabalhando intensamente para obter as licenças administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou nas próximas rodadas", informou o Barcelona em comunicado.

Segundo a imprensa catalã, a diretoria espera ter a autorização de primeira ocupação, que permitiria o acesso a cerca de 27 mil pessoas, antes do jogo contra a Real Sociedad, no dia 28 de setembro.

No entanto, também de acordo com a mídia local, o Barcelona acredita que o primeiro jogo da Liga dos Campeões como mandante, contra o Paris Saint-Germain, no dia 1º de outubro, será disputado no Estádio Olímpico de Montjuïc.

