Balança com bioimpedância que calcula composição corporal está com 10% off

O Dia de Ofertas UOL traz um desconto exclusivo para quem está de olho no controle do peso em busca de uma vida mais saudável. A balança digital com bioimpedância da Relaxmedic está com 10% de desconto, saindo por R$ 148,50. Para isso, basta usar o cupom UOLSHOP.

Diferentemente dos aparelhos comuns, essa balança consegue analisar a composição corporal e avaliar também taxa de hidratação e até a quantidade de proteína no corpo. Tudo isso é acessado por meio de um app gratuito que você baixa na hora de usar. Confira a seguir as impressões:

O que gostei

Fácil de usar. Eu não sou fã de ler manuais e essa balança já me conquistou de cara ao oferecer um "guia rápido" com o passo a passo para baixar o aplicativo e já sair usando a balança. Depois, percebi que o manual tinha mais explicações sobre como interpretar os resultados do que propriamente o funcionamento do aparelho —que é bem simples e intuitivo de ser iniciado.

Para isso, é preciso baixar o app RelaxFIT (disponível no Google Play ou na Apple Store) por meio do QR Code disponível no Guia Rápido. Depois de instalar, é preciso preencher um cadastro com informações básicas como altura, peso, idade e sexo. Também é preciso criar um login e senha e um perfil, que irá registrar as suas medições sempre que forem feitas.

A balança da Relaxmedic é fácil de usar e bem intuitiva Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Com o aplicativo aberto, é hora de subir na balança. O aparelho então vai se conectar com o celular via Bluetooth para transmitir as informações. O aplicativo capta as informações e, faz o registro e começa a fazer comparações cada vez que você se pesa.

Múltiplos usuários. Outro ponto positivo é que, de acordo com o fabricante, é possível cadastrar até 24 usuários por e-mail cadastrado —e não há limite para o número de e-mails cadastrados. Aqui em casa, usamos apenas eu e meu marido; mas certamente é uma funcionalidade boa para quem utiliza esse tipo de balança em família.

Variedade de dados. A análise da balança é bem completa e fornece os seguintes dados: peso total; IMC (índice de massa corporal); porcentagem de gordura, de água, músculo-esquelética e de proteína; massa livre de gordura; massa muscular e óssea; TMB (taxa metabólica basal) e idade metabólica.

Isso é importante porque, como eu disse, o peso "bruto" que aparece na balança pode confundir especialmente quem está em processo de hipertrofia —já que o aumento de massa magra pode, sim, se refletir no aumento de peso. Com esses dados, senti que ficou mais fácil de me planejar para atingir meus objetivos de perda de gordura e ganho de músculos.

Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Controle da saúde. Dados como peso, IMC (índice de massa corporal), porcentagem de gordura e o gasto metabólico ficam em gráficos comparativos e apontam se estão dentro da faixa considerada saudável ou não, o que facilita bastante a compreensão.

Design. Além de leve, a balança é fina, tem visor com LCD e é feita com vidro temperado. Achei bem bonita e também fácil de ser guardada embaixo da cama ou da pia do banheiro, por exemplo.

A balança da Relaxmedic tem um design bonito, é fina e com superfície de vidro temperado Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Bateria. A balança funciona com o uso de duas pilhas AAA, o que é prático e fácil na hora de trocar.

Pontos de atenção

Usabilidade. Não é exatamente um problema, mas, para fazer a medição, é preciso estar com o celular ligado no aplicativo e conectado no momento em que subir na balança. Se você faz isso ao acordar, por exemplo, precisa ir até o local em que está a balança com o celular na mão —o que nem sempre é prático.

Além de fina, a balança da Relaxmedic também tem o visor em LCD Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Peso máximo. A balança tem capacidade máxima de peso de 180 kg.

Custo-benefício. Embora bem completa, este modelo não é dos mais baratos do mercado com a função de bioimpedância. Existem outros a preços mais acessíveis e com funções extras, como colocar uma meta de perda de peso para acompanhar o processo, como este modelo testado anteriormente pelo Guia.

Quem pode gostar?

Acredito que esta balança vai agradar quem gosta ou precisa monitorar a saúde e quer ter um aparelho de boa precisão, confiável e com diversas funcionalidades além da indicação do peso.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.