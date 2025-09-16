Austrália adia 1º leilão de energia eólica offshore em meio à retração global de investimentos

Por Christine Chen

SYDNEY (Reuters) - O Estado de Victoria, na Austrália, adiou seu leilão inaugural para financiamento de parque de energia eólica offshore, citando obstáculos ao investimento global, em um revés para uma indústria considerada vital na transição do país da energia gerada por carvão para fontes renováveis.

O governo estadual confirmou na terça-feira que atrasaria o processo de leilão, que estava programado para este mês, e divulgaria um cronograma revisado até o final do ano.

A ministra de Energia e Recursos, Lily D'Ambrosio, disse que os ventos contrários ao investimento global significavam que um leilão agora correria o risco de atrair poucos participantes.

"Como o mercado global de investimentos em energia eólica offshore está mudando, estamos nos certificando de que o leilão seja competitivo e atrativo e divulgaremos um novo cronograma para esse processo ainda este ano", disse ela.

O leilão da zona de Gippsland teria sido a primeira oportunidade da Austrália para que desenvolvedores do setor disputarem apoio financeiro do governo.

Os projetos vencedores teriam a garantia de um preço fixo pela energia gerada por meio de um sistema conhecido como contrato por diferença.

Essa garantia ajudaria a oferecer às empresas a previsibilidade de investimento necessária para construir os grandes e caros parques eólicos que a Austrália deseja, devido à sua capacidade de gerar mais energia do que os parques terrestres existentes.

Ben Carrozzi, sócio de energia e infraestrutura do escritório de advocacia Norton Rose Fulbright, disse que o atraso evitaria o "perigo de cronogramas de leilão apressados" que ocorreram em outros mercados.

Mas o anúncio representa mais um golpe para o setor nascente, que está enfrentando custos crescentes e obstáculos regulatórios, bem como incertezas no mercado, em parte motivadas por críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o setor.

Isso ocorre dias depois que a Origin Energy disse que iria pausar os planos de desenvolver uma fazenda de 8 bilhões de dólares australianos (US$5,33 bilhões) em Gippsland, já que não conseguiu cumprir o cronograma original do leilão do governo de Victoria.

Outros desenvolvedores também desistiram. Em julho, a espanhola BlueFloat Energy abandonou um dos projetos mais avançados de Gippsland, alegando condições de mercado. Em agosto, a norueguesa Equinor desistiu do parque eólico Novocastrian, de 10 bilhões de dólares australianos, em New South Wales, após uma série de desistências anteriores na Austrália.

(Reportagem de Christine Chen em Sydney)