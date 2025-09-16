Ativistas projetam foto de Trump com Epstein no castelo de Windsor

Topo

Ativistas projetaram nesta terça-feira (16) imagens de Donald Trump e do criminoso sexual Jeffrey Epstein em uma torre do castelo de Windsor, onde o presidente dos Estados Unidos será recebido na quarta em sua visita de Estado ao Reino Unido, segundo imagens da AFPTV.

A polícia local anunciou em um comunicado a prisão de quatro pessoas suspeitas de "comunicações maliciosas" após o incidente.

O grupo britânico Led by Donkeys ("Guiados por burros", em tradução livre), que exige responsabilidades dos políticos por meio de campanhas frequentemente humorísticas, conseguiu exibir por vários minutos uma montagem de vídeo em uma das torres da residência real, localizada a oeste de Londres.

Entre as imagens projetadas estavam retratos de Epstein, falecido na prisão em 2019 antes de seu julgamento por exploração sexual, a foto policial de Trump feita durante um de seus processos judiciais, imagens dos dois homens juntos e trechos de jornais.

"Levamos muito a sério qualquer atividade não autorizada nos arredores do castelo de Windsor", afirmou Felicity Parker, responsável pela polícia do Vale do Tâmisa, citada no comunicado. Ela acrescentou que os agentes "rapidamente interromperam a projeção" antes de prenderem os quatro suspeitos.

O caso Epstein vem manchando a presidência de Trump há meses. Por muito tempo, o líder republicano foi amigo íntimo do financista, antes de romper relações com ele.

O caso também esteve presente esta semana na agenda do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que destituiu seu embaixador em Washington, Peter Mandelson, depois que vieram à tona os vínculos estreitos que ele mantinha com o criminoso.

Dezenas de manifestantes anti-Trump já tinham se reunido em Windsor durante a tarde para protestar contra a visita do presidente americano.

Nesta quarta-feira, Trump e sua esposa Melania serão recebidos em Windsor pelos príncipes de Gales, William e Catherine, além dos reis Charles III e Camilla.

No mesmo dia, milhares de pessoas planejam se manifestar em Londres contra esta visita de Estado, a segunda realizada por Trump ao Reino Unido.

O itinerário da viagem do republicano, centrado em locais da realeza, o impede de cruzar com manisfestantes.

