Ataques russos na Ucrânia matam duas pessoas e incendeiam casas

ZAPORIZHZHIA, Ucrânia (Reuters) - As forças russas lançaram um grande ataque no início da terça-feira na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, matando um homem de 41 anos, ferindo pelo menos 18 pessoas e provocando uma série de incêndios, disse o governador regional.

Ivan Fedorov afirmou que duas crianças estavam entre os feridos. Fotos postadas pelo governador na internet mostravam bombeiros combatendo incêndios em casas particulares e outros edifícios.

Em Zaporizhzhia, os serviços de emergência da Ucrânia relataram um incêndio em uma área de 350 metros quadrados em três edifícios residenciais e em um posto de gasolina.

De acordo com relatos preliminares, disse Fedorov, as forças russas realizaram 10 ataques com vários sistemas de lançamento de foguetes, danificando 10 prédios de apartamentos e 12 casas particulares.

"Ouvi algumas explosões distantes, muito longe, então fomos dormir. E então houve uma explosão muito forte que estourou nossas janelas", disse Oleksii, 35 anos, morador de Zaporizhzhia, à Reuters.

"Imediatamente saí e corri até meus vizinhos para apagar o fogo. Eu estava muito preocupado com eles."

Outras cidades ucranianas no centro, sul e leste do país também foram atacadas quando as tropas russas lançaram mais de 100 drones e cerca de 150 bombas planadoras durante a noite, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy.

Uma pessoa foi morta na região de Mykolaiv, no sul, segundo Zelenskiy. Duas pessoas ficaram feridas na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, de acordo com autoridades regionais.

Na região de Kiev, um grande centro logístico de varejo foi atingido pelos ataques russos, com grossas colunas de fumaça escura subindo ao céu e bombeiros lutando contra o incêndio.

"Esse é precisamente o tipo de terror aéreo contra o qual a Ucrânia está pedindo uma defesa conjunta...", disse Zelenskiy em um post na plataforma X.

"Agora é a hora de implementar a proteção conjunta de nossos céus europeus com um sistema de defesa aérea de várias camadas."

Até agora, neste mês, a Rússia lançou mais de 3.500 drones de diferentes tipos, quase 190 mísseis e mais de 2.500 bombas aéreas, afirmou Zelenskiy.

(Reportagem de Sergiy Chalyi em Zaporizhzhia e Anastasiia Malenko em Kiev)