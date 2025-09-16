Ataque de Israel no Catar ameaça paz e estabilidade da região, diz ONU

O chefe de direitos humanos da ONU advertiu nesta terça-feira que o ataque de Israel contra líderes do Hamas no Catar na semana passada ameaça a paz e a estabilidade da região.

"O ataque de Israel contra os negociadores em Doha em 9 de setembro foi uma violação flagrante do direito internacional, um ataque à paz e à estabilidade regionais e um golpe contra a integridade dos processos de mediação e negociação em todo o mundo", declarou Volker Türk no Conselho de Direitos Humanos da ONU, no início de um debate sobre o ataque.

O bombardeio israelense em Doha tinha como alvo uma reunião de dirigentes do Hamas, que deveriam examinar uma nova proposta americana para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O ataque matou cinco palestinos membros do Hamas e um policial catari.

O Catar, ao lado dos Estados Unidos e do Egito, atua como mediador entre Israel e o Hamas no conflito em Gaza, que começou com o ataque do movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro de 2023.

