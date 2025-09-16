Assassinato escancara como governo de SP cuida de policiais, diz sindicato

O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo) afirmou hoje que o assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes "escancara a forma como o governo estadual cuida de seus policiais".

O que aconteceu

Em nota, o sindicato cobrou valorização de policiais e mais estrutura. Para a entidade, a ação que resultou na morte de Ruy Ferraz Fontes "torna gritante a necessidade de a Polícia Civil ser melhor tratada."

Sindpesp criticou o governo, mas sem citar nominalmente a gestão Tarcísio de Freitas. "É, afinal, a Polícia Civil a responsável pela investigação das organizações criminosas. Por consequência, se o governo do Estado permite que a instituição se enfraqueça, como São Paulo tem feito nas últimas décadas, o crime organizado, inevitavelmente, ganhará espaço", disse.

O sindicato classificou o caso como uma "grande afronta" às forças de segurança e à máquina pública. Também afirmou que a morte de Ruy Ferraz não pode ficar impune, sob pena de que todo o sistema de segurança pública "caia em descrédito",

Por fim, importante reforçar que a Polícia Civil sofreu, nesta segunda-feira, perda irreparável. Tendo iniciado a carreira na Polícia Civil em 1988, Ruy Ferraz Fontes atuou em diversos setores da instituição até ser alçado a delegado-geral, cargo que exerceu de 2019 a 2022. Sindpesp, em nota

Duas pessoas envolvidas no assassinato foram identificadas. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, informou que os suspeitos estão sendo procurados.

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, que estava de carro. Atualmente ele era secretário de Administração da cidade.

Ferraz era o delegado "inimigo número 1" do PCC. Ele liderou investigações contra a facção, inclusive no caso que prendeu o líder Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.