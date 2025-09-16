Topo

Notícias

Assassinato escancara como governo de SP cuida de policiais, diz sindicato

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da polícia de São Paulo, foi morto em Praia Grande - 08.fev.2019 - Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da polícia de São Paulo, foi morto em Praia Grande Imagem: 08.fev.2019 - Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 15h14

O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo) afirmou hoje que o assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes "escancara a forma como o governo estadual cuida de seus policiais".

O que aconteceu

Em nota, o sindicato cobrou valorização de policiais e mais estrutura. Para a entidade, a ação que resultou na morte de Ruy Ferraz Fontes "torna gritante a necessidade de a Polícia Civil ser melhor tratada."

Relacionadas

Quem são os membros do PCC presos pelo delegado Ruy Ferraz? Veja nomes

Polícia identifica dois dos envolvidos na morte de Ruy Ferraz, diz Derrite

Novo vídeo mostra início de perseguição que terminou na morte de Ruy Ferraz

Sindpesp criticou o governo, mas sem citar nominalmente a gestão Tarcísio de Freitas. "É, afinal, a Polícia Civil a responsável pela investigação das organizações criminosas. Por consequência, se o governo do Estado permite que a instituição se enfraqueça, como São Paulo tem feito nas últimas décadas, o crime organizado, inevitavelmente, ganhará espaço", disse.

O sindicato classificou o caso como uma "grande afronta" às forças de segurança e à máquina pública. Também afirmou que a morte de Ruy Ferraz não pode ficar impune, sob pena de que todo o sistema de segurança pública "caia em descrédito",

Por fim, importante reforçar que a Polícia Civil sofreu, nesta segunda-feira, perda irreparável. Tendo iniciado a carreira na Polícia Civil em 1988, Ruy Ferraz Fontes atuou em diversos setores da instituição até ser alçado a delegado-geral, cargo que exerceu de 2019 a 2022. Sindpesp, em nota

Duas pessoas envolvidas no assassinato foram identificadas. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, informou que os suspeitos estão sendo procurados.

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, que estava de carro. Atualmente ele era secretário de Administração da cidade.

Ferraz era o delegado "inimigo número 1" do PCC. Ele liderou investigações contra a facção, inclusive no caso que prendeu o líder Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

No Paraguai, Milei homenageia Kirk e rejeita "qualquer opção moderada"

Deputada renuncia à liderança da Minoria na Câmara para transferir função a Eduardo Bolsonaro

Suspeito de assassinar Charlie Kirk nos EUA é acusado de homicídio qualificado

Moraes nega pedidos de Cid para reaver passaporte e retirar tornozeleira

Promotor dos EUA pedirá pena de morte para suspeito de assassinar ativista Charlie Kirk

Isak deve estrear pelo Liverpool contra o Atlético de Madrid na Champions

Lituânia ensina crianças a pilotar drones na fronteira com a Rússia

Assassinato escancara como governo de SP cuida de policiais, diz sindicato

'Abuso diplomático', diz Padilha de cancelamento de visto dos EUA da filha

Como Ruy Ferraz, ex-delegado morto em SP, virou inimigo declarado do PCC

Oposição transforma Eduardo Bolsonaro em líder para evitar perda de mandato