Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou, nesta quinta-feira, o filho acusado de matar a própria mãe, em julho deste ano, após uma discussão por dívidas que ele adquiriu em apostas online. De acordo com a delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira, o suspeito estava viciado em bets e, logo após assassinar a genitora, voltou a apostar em casas de jogos na internet.

O que aconteceu

Matteos França Campos deverá responder por três crimes: feminicídio com o agravante de asfixia, ocultação de cadáver e fraude processual. Somadas, as penas podem chegar a 60 anos.

Ele confessou que matou a mãe, Soraya Tatiana Bomfim França, após uma briga por questões financeiras. Antes de confessar, Matteos tentou atrapalhar as investigações ao "criar uma cortina de fumaça" para não ser descoberto, segundo a delegada.

Denúncia foi enviada ao Ministério Público estadual. A promotoria deverá decidir se aceita o inquérito policial e remete o caso à Justiça, ou se pede mais diligências.

Filho jogou em bets após o crime

Matteos França Campos confessou que matou a própria mãe Imagem: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

Soraya foi morta asfixiada com um golpe de mata-leão aplicado pelo filho no dia 18 de julho. O crime foi motivado por uma discussão entre Matteos e a mãe, no apartamento onde eles moravam, em Belo Horizonte.

Motivo da briga foi dívidas que Matteos havia adquirido com apostas online. De acordo com a delegada, Matteos devia cerca de R$ 200 mil entre entre empréstimos e gastos no cartão de crédito, inclusive da própria mãe. Por esse motivo, Soraya havia reclamado da situação financeira da família e, durante a discussão, ele teria "entrado em colapso" e asfixiado a mãe até a morte.

Depois de matar a mãe, Matteos voltou a fazer apostas online. "Ele jogou no dia do crime e depois que matou a mãe. Ele queria aparecer para os amigos que tinham mais dinheiro que ele", explicou Ana Paula.

Matteos estava "viciado" em apostas online na busca de uma vida financeira melhor, afirmou a delegada. "Ele queria ter carros e roupas melhores, frequentar melhores restaurantes, por isso exigia mais dinheiro da mãe".

Na visão dele, a mãe tinha a obrigação de proporcionar uma vida melhor, de mais conforto. Ele dizia que a mãe ganhava mais que ele e por esse motivo teria que fornecer aquilo que ele desejava. Ana Paula Rodrigues de Oliveira, delegada da PCMG

Delegada também destacou o perfil "frio e dissimulado" de Matteos. "Nos assustou bastante a frieza dele durante toda a investigação, com tudo aquilo que ele forjou para parecer que não foi ele que cometeu o delito. Ele foi ao velório, chorou, fez manifestações nas redes sociais em prol da genitora e, para além de tudo isso, ainda demonstrou frieza durante os depoimentos".

Relembre o caso

Campos confessou que matou a mãe enforcada na casa onde eles moravam. Depois, ele abandonou o corpo da vítima embaixo de uma viaduto e tentou simular crime sexual para despistar. Exames da polícia indicam que a vítima não foi abusada sexualmente.

Ele disse que a briga ocorreu devido a dívidas de apostas online e empréstimos consignados. Embora as discussões entre os dois fossem frequentes, não há registro criminal de conflitos entre eles. O filho afirmou à polícia que surtou durante a briga em razão dessas dívidas.

Matteos Campos perdeu o emprego. Após a prisão, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, do governo estadual, anunciou que o suspeito será exonerado da pasta.

Advogado deixou o caso dele no mês passado. Em nota enviada ao UOL, o advogado Gabriel Arruda alegou motivos "éticos e morais" e esclareceu que fez uma análise criteriosa antes de desistir de acompanhar o processo. A reportagem não conseguiu localizar a nova defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.