Anglo American e Codelco acertam acordo que elevará produção de cobre em 120 mil/t ano no Chile

16/09/2025 14h37

A Anglo American e a estatal chilena Codelco acertaram um plano de cooperação em suas operações adjacentes no Chile, o que deve gerar um incremento na produção de cobre de 120 mil toneladas por ano durante os 21 años de operação, além do volume já projetado por ambas as companhias.

O volume significará um aumento da produção de cobre do Chile de 2,2%, tomando como base a quantidade de 2024. O acordo conclui um memorando de entendimento entre a subsidiária Anglo American Sur, de propriedade de 50,1% da Anglo, e a Codelco, que foi anunciado pela primeira vez em fevereiro.

O projeto conjunto e sua materialização, sem a necessidade de realizar investimentos relevantes em relação às bases de produção independentes de ambas as empresas, poderão criar um valor incremental conjunto para a Codelco e a Anglo American de pelo menos US$ 5 bilhões antes de impostos, de acordo com comunicado da estatal chilena. As extrações conjuntas ocorrerão nas minas de Los Bronces e Andina.

Andina e Los Bronces operam minas independentes em depósitos adjacentes. Los Bronces está localizada a 65 km de Santiago e ocupa o setor sul do distrito de mineração (na região metropolitana). Andina está localizada no setor norte do distrito de mineração (na região de Valparaíso).

