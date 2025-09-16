Topo

Aneel aprova alta tarifária média de 16,83% para Luz e Força Santa Maria, no Espírito Santo

Brasília

16/09/2025 17h08

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 16, o reajuste tarifário anual da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM), com alta média de 16,83% para os consumidores locais. A concessão é sediada na cidade de Colatina (ES) e atende aproximadamente 128 mil unidades consumidoras.

As novas tarifas de aplicação têm vigência a partir de 22 de setembro.

Na divisão por grupos de consumidores, o efeito médio a ser percebido será de 22,48% para os consumidores conectados em alta tensão e de 15,97% para aqueles conectados em baixa tensão.

Para o resultado tarifário foi considerado o aumento de custos com encargos setoriais e transmissão de energia, por exemplo.

O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 414 milhões para a empresa.

