Air Fryer WAP, liquidificador: confira 9 itens de casa a partir de R$ 140
Se você está precisando trocar de liquidificar, comprar um cooktop ou quer uma air fryer para ajudar a preparar as refeições, esses e outros produtos estão com desconto para quem usar os cupons exclusivos do Dia de Ofertas UOL.
Além deles, estão em promoção umidificador de ar com luminária, churrasqueira elétrica e ferro a vapor. Confira os detalhes dos produtos a seguir:
- Possui cesto e refratário com dupla camada de revestimento antiaderente e vem com uma chapa que permite fazer até churrasco
- Tem a tecnologia Smokless, que?permite preparar refeições em ambientes internos sem fumaça
- Possui 12 funções, como fritar, assar, gratinar, desidratar, cozinhar lentamente, preparar pratos na chapa, fazer ensopados, cozinhar a vapor e manter seus pratos aquecidos, por exemplo
- Conta com desligamento automático com aviso sonoro após o término do processo de cozimento
- Assa, frita, cozinha e também aquece alimentos
- Equipada com cesto quadrado e removível de 4,2 litros
- Possui timer sonoro de 60 minutos, desligamento automático e temperaturas que variam de 80°C a 200°C
- 4 em 1: assa, frita, gratina e reaquece
- Possui capacidade de 12 litros e acabamento em inox
- Acompanha forma de bolo antiaderente, duas bandejas de inox e um coletor de gordura
- Conta com timer de 60 minutos, desligamento automático e seletor de temperatura de 80°C a 200°C
- Tem capacidade de 3,2 litros e capacidade útil de 2 litros
- Vem com uma tampa medidora de 100 ml para ajuda a preparar as receitas
- Tem 12 velocidades mais a função pulsar
- Possui jarra em plástico antimicrobiano, que promete ser mais resistente e leve
- É indicada para quem tem pouco espaço em casa ou no apartamento e quer fazer churrascos, petiscos, espetinhos, hambúrgueres ou grelhados
- Possui grelha de 41 cm x 24 cm, com capacidade de preparar até oito hambúrgueres, segundo o fabricante
- Tem alças laterais para transportar e possui bandeja coletora de gordura
- Conta com sistema ultrassônico de geração de névoa fria para melhorar a qualidade do ar e amenizar sintomas de resfriamento e alergias
- Possui sistema silencioso, reservatório com capacidade de 4 litros e autonomia de até 12 horas
- Tem compartimento de aromas para ser utilizado com fragrâncias ou óleos terapêuticos
- Possui função de luminária, que muda de cor e pode ser utilizado como abajur
- Promete preparar pipoca sem óleo em dois minutos
- Com capacidade para até 60g de milho
- Possui um bocal direcionador para que as pipocas caiam diretamente na tigela
- Inclui copo dosador para derreter manteiga, chocolate e adicionar outras coberturas
- Possui zona flexível, que permite combinar a potência das duas zonas e utilizar travessas e chapas para a elaboração de receitas maiores
- Possui a função "manter aquecido"
- Tem detector de panela, indicador de calor residual e trava de segurança
- Possui a tecnologia OptimalTemp, que promete alcançar e manter a temperatura certa para cada tecido, sem precisar de ajustes e sem queimar as roupas
- Possui desligamento automático quando o ferro é esquecido ligado
- Tem reservatório de água com 1,3 litro de capacidade útil
- Disponibiliza vapor constante e ultrapotente
Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.