Air Fryer WAP, liquidificador: confira 9 itens de casa a partir de R$ 140

Se você está precisando trocar de liquidificar, comprar um cooktop ou quer uma air fryer para ajudar a preparar as refeições, esses e outros produtos estão com desconto para quem usar os cupons exclusivos do Dia de Ofertas UOL.

Além deles, estão em promoção umidificador de ar com luminária, churrasqueira elétrica e ferro a vapor. Confira os detalhes dos produtos a seguir:

Possui cesto e refratário com dupla camada de revestimento antiaderente e vem com uma chapa que permite fazer até churrasco

Tem a tecnologia Smokless, que?permite preparar refeições em ambientes internos sem fumaça

Possui 12 funções, como fritar, assar, gratinar, desidratar, cozinhar lentamente, preparar pratos na chapa, fazer ensopados, cozinhar a vapor e manter seus pratos aquecidos, por exemplo

Conta com desligamento automático com aviso sonoro após o término do processo de cozimento

Assa, frita, cozinha e também aquece alimentos

Equipada com cesto quadrado e removível de 4,2 litros

Possui timer sonoro de 60 minutos, desligamento automático e temperaturas que variam de 80°C a 200°C

4 em 1: assa, frita, gratina e reaquece

Possui capacidade de 12 litros e acabamento em inox

Acompanha forma de bolo antiaderente, duas bandejas de inox e um coletor de gordura

Conta com timer de 60 minutos, desligamento automático e seletor de temperatura de 80°C a 200°C

Tem capacidade de 3,2 litros e capacidade útil de 2 litros

Vem com uma tampa medidora de 100 ml para ajuda a preparar as receitas

Tem 12 velocidades mais a função pulsar

Possui jarra em plástico antimicrobiano, que promete ser mais resistente e leve

É indicada para quem tem pouco espaço em casa ou no apartamento e quer fazer churrascos, petiscos, espetinhos, hambúrgueres ou grelhados

Possui grelha de 41 cm x 24 cm, com capacidade de preparar até oito hambúrgueres, segundo o fabricante

Tem alças laterais para transportar e possui bandeja coletora de gordura

Conta com sistema ultrassônico de geração de névoa fria para melhorar a qualidade do ar e amenizar sintomas de resfriamento e alergias

Possui sistema silencioso, reservatório com capacidade de 4 litros e autonomia de até 12 horas

Tem compartimento de aromas para ser utilizado com fragrâncias ou óleos terapêuticos

Possui função de luminária, que muda de cor e pode ser utilizado como abajur

Promete preparar pipoca sem óleo em dois minutos

Com capacidade para até 60g de milho

Possui um bocal direcionador para que as pipocas caiam diretamente na tigela

Inclui copo dosador para derreter manteiga, chocolate e adicionar outras coberturas

Possui zona flexível, que permite combinar a potência das duas zonas e utilizar travessas e chapas para a elaboração de receitas maiores

Possui a função "manter aquecido"

Tem detector de panela, indicador de calor residual e trava de segurança

Possui a tecnologia OptimalTemp, que promete alcançar e manter a temperatura certa para cada tecido, sem precisar de ajustes e sem queimar as roupas

Possui desligamento automático quando o ferro é esquecido ligado

Tem reservatório de água com 1,3 litro de capacidade útil

Disponibiliza vapor constante e ultrapotente

