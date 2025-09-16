AIEA diz que foram registrados bombardeios perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

(Reuters) - A Agência Internacional de Energia Atômica disse nesta terça-feira que sua equipe na usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia, ouviu bombardeios perto do local e observou fumaça preta saindo de três locais próximos.

A equipe do órgão de vigilância nuclear da ONU foi informada de que vários projéteis de artilharia atingiram uma área fora do perímetro da usina, a cerca de 400 metros de sua instalação de armazenamento de combustível diesel fora do local, disse a AIEA em um comunicado.

"Embora não tenha havido relatos de vítimas ou danos a equipamentos, o incidente mais uma vez destacou os constantes perigos à segurança e proteção nuclear", disse o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.

Não houve declarações sobre o incidente por parte de autoridades russas ou ucranianas.

As forças russas tomaram a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa com seis reatores, nas primeiras semanas após a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022.

Cada lado acusa rotineiramente o outro de realizar ações que colocam em risco a segurança nuclear na usina.

Incidentes de bombardeio ocorrem com frequência. Os reatores da usina estão desligados, mas o combustível nuclear dentro deles ainda precisa ser resfriado.

Na semana passada, um governador nomeado por Moscou da região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, disse que um drone ucraniano detonou no ar perto da usina. A equipe já havia relatado dois ataques na semana anterior a um centro de treinamento próximo aos reatores da usina.

A AIEA, que pede a ambos os lados que evitem ações que representem uma ameaça à instalação, tem monitores permanentemente estacionados na usina de Zaporizhzhia e nas outras três usinas nucleares da Ucrânia.

(Reportagem de Surbhi Misra em Bengaluru)