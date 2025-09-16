'Água gelada por várias horas': garrafa Contigo tem 20% de desconto hoje

Se você não abre mão de uma água gelada, seja para o dia a dia no trabalho, durante o estudo ou para levar para academia, a garrafa térmica Matterhorn, da marca Contigo, pode agradar. O modelo está hoje com um cupom exclusivo do UOL que dá 20% de desconto: UOL20OR.

O produto tem capacidade para mais de meio litro e, segundo o fabricante, possui vedação para o líquido não vazar. Confira a opinião de quem comprou o produto e também os pontos de atenção:

O que diz o fabricante?

Tem capacidade de 591 ml;

Mantém bebida gelada por até 24 horas;

Possui bocal grande, que permite inserir cubos de gelo;

Tem vedação antivazamento, para não derramar durante o transporte;

É livre de BPA

O que diz quem comprou?

A garrafa térmica Matterhorn tem mais de 13,6 mil avaliações na Amazon e uma nota média de 4,6 (de um total de 5).

Excelente produto! Mantém o líquido gelado mesmo por várias horas. O melhor de tudo é que a garrafa não fica 'suada', não molha nada. Valeu a pena Patricia Fernandes

(...) Ela efetivamente mantém a bebida gelada por várias horas, embora ainda não tenha testado com bebidas quentes. A garrafa não transpira, permanecendo seca o tempo todo, mesmo quando utilizada com bebida muito gelada e gelo. Além disso, é leve e fácil de ser carregada na mão. O bico de rosquear facilita a limpeza Bruno Romano

Comprei essa garrafa há mais de 3 anos e continua gelando até hoje. Super recomendo e pretendo comprar novamente quando essa estragar. Wesley Romão Gonçalves

Excelente. Conserva a água gelada conforme o prometido. Já fiz duas trilhas e um pedal de longo alcance e a água permaneceu gelada e fresca. Alcy

Pontos de atenção

Alguns compradores pontuam que a garrafa para de manter a temperatura com o tempo e que, na cor preta, começa a descascar.

Uso a garrafa há uns 5 meses e a água não fica mais do que 2h conservada na sua temperatura original. Logo vai esquentando. Depois de uns 4 meses a garrafa começou a 'transpirar'. É pouco, mas transpira Gabi

A garrafa é muito boa, conserva bem a temperatura, mas estou usando há pouco tempo e a tinta está descascando. Felipe Ataliba

O produto é ótimo e realmente entrega o que promete. Contudo, tem um grande 'porém'. Bateu e fez um mínimo amassadinho? Já era, deixa de funcionar como deveria e transpira por fora. (...) Enfim, isso realmente me deixou bem chateado. No meu caso, foi um amassadinho mínimo na quina do fundo e, poucos minutos depois, ela já estava transpirando, deixando evidente que tinha perdido sua função principal. Higor

*Com informações de matéria publicada em 10/02/2024

