'Abuso diplomático', diz Padilha de cancelamento de visto dos EUA da filha

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - TON MOLINA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/09/2025 15h13

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, voltou a criticar o cancelamento do visto americano de sua filha de 10 anos. Ele chamou o ato de "abuso diplomático".

O que aconteceu

Alexandre Padilha classificou o cancelamento do visto americano de sua filha como "abuso diplomático" e "absurdo inacreditável". A fala do ministro da Saúde aconteceu em entrevista ao jornal inglês The Guardian. A menina e a esposa de Padilha foram alvo das sanções no mês passado.

"Gostaria de saber que risco minha filha de 10 anos de idade oferece ao governo dos Estados Unidos", disse o ministro. O visto de Padilha já estava expirado e por isso ele não teve o documento cancelado.

O ministro, porém, ainda espera a emissão de seu visto diplomático para participar da Assembleia Geral da ONU. O evento acontece na semana que vem na sede das Nações Unidas em Nova York.

O pai de Padilha se exilou da ditadura brasileira nos Estados Unidos. Anivaldo Padilha saiu do país em 1971, viveu nos Estados Unidos por oito anos e só conheceu o filho após retornar ao Brasil. Hoje, ele diz: "Nunca imaginei que o país que me ofereceu abrigo, que salvou a minha vida… tratasse a minha neta de forma tão escandalosa", relatou o ministro.

Padilha tornou-se alvo do governo americano devido ao programa Mais Médicos. Ele era o chefe da Saúde quando o programa foi criado. O Secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o Mais Médicos foi responsável por enriquecer "o regime cubano corrupto e [privar] o povo cubano de cuidados médicos essenciais".

O ministro brasileiro rebate as críticas ao programa e afirma que ele foi usado como pretexto. Segundo Padilha, médicos cubanos não estão mais envolvidos no Mais Médicos e as sanções do governo Trump fazem parte de um projeto de ataque ao sistema de saúde e à democracia.

"Nada disso vai nos intimidar". O ministro disse que ele e seus aliados não vão desistir de defender a democracia.

Ele ainda disse que o Brasil está preparado para receber pesquisadores americanos. De acordo com Alexandre Padilha, as políticas de Trump estão afastando pesquisadores e que já foi detectado um influxo destes profissionais no Brasil. "Gosto de brincar que o Brasil conseguiu trazer um técnico italiano [Carlo Ancelotti] para treinar a seleção brasileira de futebol. Agora estamos atraindo vários pesquisadores para virem fazer suas pesquisas no Brasil."

