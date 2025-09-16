'Mais paciência': convidados do VB no Seu Tempo citam vantagens de ser 45+

O passar dos anos não traz só desafios —ele também abre espaço para novas conquistas. Para mostrar o que a maturidade pode trazer de melhor, VivaBem conversou com Flávia Alessandra, Luiz Fernando Guimarães, Danton Mello, Zélia Duncan e Miá Mello, que participarão da terceira edição do VivaBem no Seu Tempo no dia 20 de setembro (sábado).

Além de bate-papos inspiradores com os convidados, evento do UOL terá treinos, avaliação nutricional, bioimpedância e avaliação com fisioterapeuta, tudo gratuito.

O VivaBem no Seu Tempo é patrocinado por Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs e tem apoio da Academia Evoque.

Relações mais leves

Imagem: Divulgação

Para a atriz e apresentadora Flávia Alessandra, a maturidade trouxe relações mais leves —consigo mesma e com os outros. No dia a dia, isso aparece na forma como lida com a alimentação: deixou de ver a comida apenas como combustível e passou a enxergá-la também como afeto e autocuidado. "Minha alimentação ficou mais consciente, mas sem radicalismos. Aprendi a ouvir meu corpo e a equilibrar. Não existe culpa em comer algo que me faz feliz."

Na saúde como um todo, essa visão se traduz em hábitos simples, mas consistentes: meditação, atividade física regular e noites de sono reparador. "Bem-estar, para mim, é corpo, mente e espírito em harmonia", diz.

Essa leveza também transformou suas relações pessoais. A atriz acredita que as amizades maduras são aquelas que conseguem navegar entre o complexo e o simples, o sério e o divertido. Por isso, valoriza menos a quantidade de amigos e mais a qualidade dos vínculos. "Busco pessoas com quem posso ser 100% verdadeira, sem máscaras. A lealdade e a troca genuína se tornaram inegociáveis."

Um olhar mais sereno

Imagem: Pablo Rosa

Mais paz, paciência e autoconhecimento: essas são as grandes vantagens que o ator Danton Mello enxerga na passagem do tempo. É esse olhar mais sereno que o faz revisitar a própria trajetória com orgulho, sem deixar de lado o lado sonhador e lúdico do menino que o público conheceu no início da carreira.

Esses ganhos foram permitindo que ele compreendesse mais o valor de cada instante ao acompanhar o crescimento das filhas. "Precisamos viver da melhor maneira, com respeito, humildade e educação."

E se pudesse mandar um bilhete para si mesmo de 30 anos atrás, o recado seria simples e otimista: "Continua que o caminho está bonito."

Coragem para dizer "não"

Assumir o próprio protagonismo é um dos presentes que a experiência —e até a velhice, "no melhor sentido da palavra" —trouxe para a atriz e comediante Miá Mello: "A maturidade me deu a coragem de acreditar que eu poderia contar as minhas histórias."

Imagem: Thay Bonin

Essa segurança também aparece na hora de estabelecer limites. Se na juventude a vontade de agradar fala mais alto, hoje Miá valoriza a clareza de dizer "não". E a maternidade só reforçou essa certeza: "Ainda mais como mãe, esse 'não', esse limite, vem cada vez mais com uma certeza junto."

E, com todo esse aprendizado, quando perguntada qual conselho daria a si mesma jovem, Miá responde com confiança: "Não vou te dar spoilers!", lembrando que a vida, com suas incertezas, vale a pena ser vivida passo a passo.

Posicionamento público

Usar a própria voz como ferramenta de transformação e posicionar-se publicamente estão entre os aprendizados que a maturidade trouxe para a cantora Zélia Duncan. Em um mundo polarizado, ela entende que silêncio não é opção.

Zélia Duncan Imagem: Roberto Setton/Divulgação

"Eu simplesmente não consigo me calar. Eu fui entendendo e aprendendo. Aliás, esse processo não para", afirma. Críticas fazem parte do caminho — "Apanho mais também! (risos)" —, mas ela aprendeu a afastar o que só vem para destruir: "Não podemos fingir que não vemos."

Por isso, em vez de ver o tempo como inimigo, a cantora prefere enxergá-lo como aliado, capaz de revelar autenticidade e potência.

Superação e autocontrole

Ícone do humor brasileiro, Luiz Fernando Guimarães conta que, para ele, a maturidade tem se revelado na superação. Ele lembra quando enfrentou um princípio de pneumonia, mas não abriu mão de subir ao palco: "O médico disse que eu precisava ficar deitado o fim de semana inteiro. Eu respondi que era impossível, tinha um show com ingressos vendidos". A apresentação foi um sucesso e virou marco na sua trajetória: "Senti que venci. Foi um momento de amadurecimento para qualquer ator."

Imagem: Ian Costa

A experiência também lapidou seu humor. "Sempre foi mais debochado, ácido e irônico. Com os anos, fiquei mais sábio e criei um controle maior sobre a minha performance. A sabedoria é o que eu tenho de mais forte na construção das minhas histórias."

E, mesmo depois de tantos sucessos na carreira, ele garante que a chama não se apaga —só muda de forma. O frio na barriga ainda aparece no teatro: "Até hoje me dá insegurança, dúvida se vou agradar o público."

Como acompanhar o VivaBem no Seu Tempo