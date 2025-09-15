Xi Jinping defende integração entre venda interna e exportações para fortalecer mercado chinês

O presidente da China, Xi Jinping, reforçou a importância de integrar vendas domésticas e exportações na construção de um mercado nacional unificado, em artigo publicado na revista Qiushi. Ele destacou que esse processo é essencial não apenas para o crescimento econômico, mas também para que o país "conquiste vantagem" na competição internacional.

No texto, Xi apontou que a prioridade é "promover a integração do comércio interno e externo", criando canais que permitam que produtos voltados à exportação sejam absorvidos pelo consumo doméstico.

Ele defendeu ainda a elevação da compatibilidade entre padrões internos e internacionais, além do desenvolvimento de plataformas de serviços que atendam de forma conjunta às duas frentes de mercado.

O presidente chinês também alertou para distorções que ainda dificultam o avanço da unificação, como a concorrência de preços baixos entre companhias, práticas irregulares em licitações públicas e o que chamou de desvios na avaliação de desempenho de autoridades locais.

Para enfrentar esses problemas, Xi defendeu ajustes em leis, maior transparência e punições rigorosas para violações, escreveu em artigo na Qiushi.

Segundo Xi, a construção do mercado nacional unificado é "tanto uma batalha difícil quanto uma luta de longo prazo" e dependerá da coordenação entre governo central, administrações locais e empresas privadas para gerar a "força conjunta" necessária ao projeto.